Εντ Σίραν: “Δεν πρόκειται να μείνω για πάντα νηφάλιος, αλλά η σχέση μου με το αλκοόλ έχει αλλάξει”

Ο Έντ Σίραν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στο αλκοόλ και στις ναρκωτικές ουσίες. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πίνοντας πολλά λίτρα μπύρας και κάνοντας χρήση ουσιών, γεγονός που δεν του επέτρεπε να έχει τον έλεγχο του εαυτού του. Ωστόσο, λίγο καιρό πριν γεννηθεί η κόρη του, πήρε την απόφαση να αλλάξει ριζικά τη ζωή του, δείχνοντας σεβασμό στον εαυτό του, στη γυναίκα του, αλλά και στο παιδί του.

Καλεσμένος στο podcast «Call her daddy», ο Εντ Σίραν παραδέχτηκε πως έπινε κάθε ημέρα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Δύο μήνες πριν έρθει στον κόσμο η κόρη του, μία συζήτηση με την γυναίκα του, τον έκανε να αναθεωρήσει και να αλλάξει εντελώς στάση απέναντι στο αλκοόλ. «Δύο μήνες πριν γεννηθεί η Λύρα, η Τσέρι μου είπε "αν σπάσουν τα νερά μου, θέλεις πραγματικά κάποιος άλλος να με πάει στο νοσοκομείο;" Γιατί έπινα πάρα πολύ. Της απάντησα "όχι, στην πραγματικότητα, δεν το θέλω καθόλου". Και δεν θέλω ποτέ να είμαι μεθυσμένος κρατώντας το παιδί μου. Ποτέ, ποτέ».

Στη συνέχεια, ο Εντ Σίραν ρωτήθηκε για την πιο ντροπιαστική στιγμή που έχει ζήσει ποτέ όντας μεθυσμένος, με τον ίδιο να απαντάει με ειλικρίνεια. Ο καλλιτέχνης περιέγραψε ένα περιστατικό, στο οποίο κατάφερε να κλειδωθεί έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε, γυμνός, κρατώντας μια χαρτοπετσέτα. Ο ίδιος είχε μπερδευτεί, προσπαθώντας να πάει στην τουαλέτα.

Ο Εντ Σίραν έχει πλέον μια άλλη άποψη για το αλκοόλ, όπως περιέγραψε στη συνέντευξή του. Στην πραγματικότητα, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να σου προσφέρει, παρά μόνο να επιβαρύνει την υγεία σου και να σου στερήσει τη λογική σκέψη. «Είδα το πρόγραμμα για τη φετινή κυκλοφορία του άλμπουμ. Βασικά, πετάω σε όλο τον κόσμο και μετά γυρνάω στο σπίτι και γίνομαι πάλι μπαμπάς. Δεν θέλω να προσθέσω επιπλέον κούραση σε αυτό. Επομένως, απλά δεν θα πίνω και θα είμαι πολύ συγκεντρωμένος και γεμάτος ενέργεια», ανέφερε. «Επίσης, διαπιστώνω ότι όταν πίνεις, δεν κοιμάσαι ποτέ σωστά γιατί υπάρχει τόση πολλή ζάχαρη στο σώμα σου», συμπλήρωσε.

Ed Sheeran Spoke About His Alcohol Intake, After Previously Saying He'd Drink Up To 10 Pints A Night https://t.co/W03g39Eu2h

— BuzzFeed (@BuzzFeed) April 9, 2025