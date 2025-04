Το Μπέλα Ράμσεϊ για την απόφαση να συστηθεί δημόσια ως non-binary: «Μπορώ να ζω πιο ελεύθερα»

Το Μπέλα Ράμσεϊ για τις φιλίες, τη σεξουαλικότητα και το The Last of Us

Ηχογράφησε μόνo του την κασέτα για την οντισιόν για το The Last of Us, στο σπίτι των γονιών του. Τότε, το Μπέλα Ράμσεϊ ήταν μόλις 17 ετών και σίγουρα δεν περίμενε να το καλέσουν πίσω. Είχε ελπίδες, ωστόσο. Τελικά το κάλεσαν και σήμερα, στα 21 του, εκτός από γνωστό για τον ρόλο του ως Λυάννα Μόρμοντ στο Game of Thrones, το έχουμε αγαπήσει περισσότερο στον ρόλο του στο The Last of Us. Και αυτόν τον ρόλο, τον θεωρεί life-changing.

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά το Μπέλα Ράμσεϊ πάντα έβρισκε πιο εύκολο το να κάνει παρέα με ενήλικες, από ό,τι με τα άτομα της ηλικίας του. «Επειδή έχω μεγαλώσει πολύ με ανθρώπους πολύ μεγαλύτερους από μένα, αυτή είναι η δυναμική στην οποία αισθάνομαι πολύ άνετα και στην οποία είμαι πολύ καλό», σημειώνει σε συνέντευξή του στον Guardian. «Τώρα, ζώντας στο Λονδίνο, έχω μια μικρή παρέα φίλων που είναι στην ηλικία μου - για πρώτη φορά, πραγματικά. Αυτό ήταν κάτι πολύ, πολύ θετικό που με έκανε να αφήσω το ντροπαλό, μοναχικό παιδί μέσα μου», τονίζει.

Το 2023 αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «they/them», υποστηρίζοντας ότι «το να μου αποδίδουν ένα συγκεκριμένο φύλο δεν είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα». Σήμερα, λέει πως τα συναισθήματά του είναι ανάμεικτα για την απόφασή του να συστηθεί δημόσια ως «non-binary». «Ένα κομμάτι του εαυτού μου κοιτάει πίσω και εύχεται να μην το είχα κάνει, γιατί δεν ήθελα να γίνει πρωτοσέλιδο και μεγάλο θέμα. Και προφανώς θα γινόταν, και δεν το είχα καταλάβει τότε. Δεν ήμουν πραγματικά προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο», τονίζει. «Από την άλλη, όμως, κάποιοι μου είπαν ότι τους βοήθησε πολύ να βλέπουν αυτήν την εκπροσώπηση. Οπότε ήταν ένα ανάμεικτο ζήτημα, αλλά συνολικά νομίζω ότι ήταν καλό, τουλάχιστον για μένα, γιατί μπορώ να ζω πιο ελεύθερα, χωρίς να νιώθω ότι κρατάω κάποιο μυστικό», υποστηρίζει.