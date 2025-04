Τίνα Νόουλς: H μητέρα της Μπιγιονσέ ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο

Οι γιατροί εντόπισαν δύο όγκους στο στήθος της κατά τη διάρκεια μαστογραφίας.

Η Τίνα Νόουλς προέβη σε μια προσωπική εξομολόγηση, γνωστοποιώντας πως πριν από λίγους μήνες διαγνώστηκε με καρκίνο. Η μητέρα της Μπιγιονσέ κατάλαβε πως κάτι δεν πηγαίνει καλά με την υγεία της κατά τη διάρκεια ενός προληπτικού ελέγχου, όταν οι γιατροί εντόπισαν δύο όγκους στο αριστερό στήθος της. Η ίδια είχε καθυστερήσει αρκετά να κάνει τις ετήσιες εξετάσεις της και αυτός είναι ο λόγος που δεν πρόλαβε τον καρκίνο στη δημιουργία του, αλλά στο Στάδιο 1.

Μιλώντας για πρώτη φορά για το πρόβλημα της υγείας της, η Τίνα Νόουλς δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της. «Πάλεψα με το αν θα μοιραστώ αυτό το ταξίδι, επειδή κρατάω τα περισσότερα για μένα. Αλλά αποφάσισα να το μοιραστώ γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά μαθήματα σε αυτό για τις άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες μερικές φορές είμαστε τόσο απασχολημένες, αλλά πρέπει να πάτε να κάνετε τις εξετάσεις σας. Γιατί αν δεν είχα κάνει το τεστ μου νωρίς, ανατριχιάζω με το τι θα μπορούσε να μου είχε συμβεί», εξήγησε σε συνέντευξή της στο «CBS Mornings».

Αναφερόμενη στην ημέρα της επέμβασης - τον περασμένο Αύγουστο - η Τίνα Νόουλς είπε πως είχε στο πλευρό της την οικογένειά της, γεγονός που τη βοήθησε να περιορίσει το άγχος της. «Ήμουν νευρική πριν την επέμβαση. Και ήταν όλοι κοντά μου κι έλεγα "είμαι τόσο χαρούμενη που είναι όλοι εδώ". Και σκεφτόμουν το τραγούδι "Walk with Me", το οποίο τραγουδούσα όλη την ώρα με τις φίλες μου. Και η Solange μαζί με την ανιψιά της άρχισαν να μου το τραγουδούν πριν την επέμβαση που έκανα», είπε.

Όσον αφορά στο πώς διαχειρίστηκαν οι κόρες της, Solange και Μπιγιόνσε, τη διάγνωσή της με καρκίνο, η Τίνα Νόουλς απάντησε πως κατάφεραν να μείνουν αισιόδοξες και να της μεταδώσουν θετική ενέργεια, εστιάζοντας στα καλά σημεία αυτής της υπόθεσης.

