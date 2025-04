Οι “παππούδες-ληστές” που έδεσαν υπό την απειλή όπλου την Κιμ Καρντάσιαν το 2016, δεν ήξεραν ποια ήταν

Ξεκινά η δίκη στο Παρίσι, με την Κιμ Καρντάσιαν να καταθέτει πρώτη. Ποιο είναι το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο;

Το 2016, πέντε άντρες εισέβαλαν στο πολυτελές Hôtel de Pourtalès, όπου διέμενε η Κιμ Καρντάσιαν, στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας. Η είδηση ταξίδεψε σε χρόνο ρεκόρ και αποτελούσε πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, σε όλα τα ειδησεογραφικά μέσα. Οι διαρρήκτες έδεσαν την -τότε- 35χρονη ινφλουένσερ και επιχειρηματία υπό την απειλή όπλου και της άρπαξαν όλα τα κοσμήματα, συνολικής αξίας 10 εκατ. δολαρίων· συμπεριλαμβανομένου και του δαχτυλιδιού αρραβώνων, που της είχε δώσει ο σύζυγός της Κάνιε Γουέστ, που άξιζε 4 εκατ. δολάρια.

Για τον Γιούνις Άμπας, τον έναν εκ των πέντε δραστών, η ληστεία στην Κιμ Καρντάσιαν θα ήταν το κύκνειο άσμα του. Σε όλη του τη ζωή ήταν μπλεγμένος· από μικροκλοπές μέχρι ληστείες τραπεζών· οπότε ήθελε να βάλει ένα τέλος και να αποχωρήσει οριστικά από τις παρανομίες, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στα απομνημονεύματά του. Όμως αυτή η ληστεία ήταν καταδικασμένη εξαρχής, αφού μια σειρά από λάθη οδήγησαν στη σύλληψή του ίδιου και βασικών υπόπτων, τρεις μηνές μετά.

Η δίκη των τριών εβδομάδων στο Παρίσι



Η δίκη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13 Μαΐου, με την Κιμ Καρντάσιαν να καταθέτει πρώτη, η οποία μάλιστα έχει αποφασίσει να μην προβεί σε δηλώσεις μέχρι εκείνη την ημέρα. Από τους συλληφθέντες, πέντε κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη ληστεία και έξι θεωρούνται συνεργοί των δραστών. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι είναι γεννημένοι τη δεκαετία του 1950, εξού και τα γαλλικά ΜΜΕ, τους αποκαλεί “παππούδες-ληστές”.

Μέχρι στιγμής, ο 65χρονος Γιούνις Άμπας και ο 68χρονος Αομάρ Αΐτ Κεντάς έχουν ομολογήσει την πράξη τους, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, εκ των οποίων ένας θα εξαιρεθεί λόγω προχωρημένης άνοιας. Επιπλέον, ο Μαρσό Μπαουμ-Γκέρντερ απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών, που φέρεται να συνεργάστηκε με τους δράστες, κρατώντας όμηρο την Κιμ Καρντάσιαν και απειλώντας την με όπλο. Πληροφορίες κάνουν λόγο πως είχε δεχτεί απειλές για τη ζωή του, μιας και ήταν ευρέως γνωστός στο Παρίσι και κατηγορούνταν για πολλαπλές καταδίκες.

Η ληστεία το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου

Το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου 2016, πέντε άντρες εισέβαλαν στο Hôtel de Pourtalès, ντυμένοι ως αστυνομικοί. Απείλησαν με όπλο και έδεσαν τον ρεσεψιονίστ, Αμπντεραχμάν Ουατίκι, οδηγώντας τον στο δωμάτιο της Κιμ Καρντάσιαν, το οποίο παρακολουθούσαν τις προηγούμενες μέρες. Η επιχειρηματίας και ινφλουένσερ ήταν ξαπλωμένη, όταν άκουσα βήματα στις σκάλες. Φώναξε την αδερφή της, Κόρτνεϊ, και τη στυλίστριά της, Στέφανι, αλλά δεν πήρε απάντηση και πανικοβλήθηκε. «Ήξερα ότι κάποιος ήρθε για μένα», είχε πει σε συνέντευξή της με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν. «Απλά το νιώθεις».

Κάλεσε το 911 ενστικτωδώς, αλλά ο αριθμός δεν λειτουργεί εκτός ΗΠΑ. Τηλεφώνησε έτσι στον σωματοφύλακά της, Πασκάλ Ντουβιέ, ο οποίος είχε συνοδεύσει την αδερφή της σε ένα κλαμπ. Οι άντρες μπήκαν στο δωμάτιό της, την έσπρωξαν στο κρεβάτι και τής φώναξαν. «Συνέχεια έλεγαν: "το δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι!" και ήμουν τόσο σοκαρισμένη που δεν το επεξεργάστηκα αμέσως», είχε πει η Κιμ Καρντάσιαν στον Λέτερμαν.

Οι ληστές βρήκαν το δαχτυλίδι και το έβαλαν σε μία τσάντα μαζί με άλλα κοσμήματα και 1.000 ευρώ μετρητά. Ένας από τους άντρες την άρπαξε και την τράβηξε προς το μέρος του. Η Κιμ Καρντάσιαν φορούσε ρόμπα και θεώρησε πως θέλει να τη βιάσει. Αντ’αυτού χρησιμοποίησε μια τεχνική, προκειμένου να την δέσει με ταινία, αφήνοντάς την στο μπάνιο.

Αφού το έργο τους ολοκληρώθηκε, έφυγαν ανενόχλητοι από το ξενοδοχείο· άλλοι πεζοί, άλλοι με ποδήλατα. Η Κιμ κατάφερε να λυθεί, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο σωματοφύλακάς της. Φανερά σοκαρισμένη έδωσε κατάθεση στη γαλλική αστυνομία και στη συνέχεια πέταξε για τις ΗΠΑ. Την ίδια μέρα, που η είδηση έπαιζε στην τηλεόραση, ο Γιούνις Άμπας συνειδητοποίησε ποια είχαν ληστέψει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζαν.

Getty Images / Marc Piasecki

Τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψή τους

Εκείνο το βράδυ έγιναν λάθη τόσο από την ασφάλεια της Κιμ Καρντάσιαν, όσο και από τους δράστες. «Δεν είχαν υπολογίσει την πρόοδο των αστυνομικών τεχνικών, που μπορούσαν πλέον να εντοπίζουν μικροσκοπικά ίχνη DNA παντού», δήλωσε η Πατρίσια Τουρανσό, αστυνομική ρεπόρτερ και συγγραφέας του βιβλίου “Kim and the Grandpa Robbers”, όπου αφηγείται με λεπτομέρειες τη ληστεία και τη ζωή των ληστών. Πρόσθεσε, επίσης, πως είχαν την εντύπωση πως επειδή ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί, κανείς δεν θα τους αναγνώριζε, αλλά το 2016 το Παρίσι εξακολουθούσε να είναι σε εγρήγορση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του προηγούμενου έτους, και υπήρχαν εκατοντάδες κάμερες CCTV σε όλη την πόλη, επιτρέποντας στην αστυνομία να εντοπίσει τους ληστές και να δει την απόδρασή τους με τα κοσμήματα.

Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ο σχεδιασμός της ληστείας ήταν πρόχειρος. Κατά τη διαφυγή του με ποδήλατο, ο Αμπάς έπεσε και μαζί έπεσε και μια τσάντα με κοσμήματα. Την επόμενη μέρα, ένας περαστικός βρήκε ένα περιδέραιο με διαμάντια και το φορούσε όλη μέρα στη δουλειά του, μέχρι που είδε τις ειδήσεις και συνειδητοποίησε από πού προερχόταν.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον Άμπας αλλά και υπόπτους, τον Ιανουάριο του 2017. Αργότερα επιβεβαίωσαν πως τους παρακολουθούσε επί εβδομάδες, αφού ίχνη τους βρέθηκαν στο δωμάτιο της Κιμ Καρντάσιαν.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο για τη ληστεία

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και αναμένεται να εξεταστεί στη δίκη, είναι πώς η συμμορία έμαθε το πρόγραμμά της. Όπως αναφέρει το BBC, δικαστικά έγγραφα κάνουν λόγο πως οι πληροφορίες δόθηκαν από την ίδια την Κιμ Καρντάσιαν στο διαδίκτυο, που ως ινφλουένσερ ενημερώνει ακριβώς τί κάνει και πού είναι. Όμως, πώς ήξεραν πως εκείνο το βράδυ θα ήταν μόνη της χωρίς σωματοφύλακα;

Τα κλοπιμαία πάντως φέρεται να λιώθηκαν ή να διαλύθηκαν τελείως και να πουλήθηκαν. Ο Αμπάς πήρε 75.000 ευρώ· άλλοι πήραν πολύ λιγότερα. Όσο για το δαχτυλίδι αρραβώνων της Κιμ Καρντάσιαν, οι δράστες φοβήθηκαν να το πουλήσουν, καθώς ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο.

Το περιστατικό άφησε μεγάλο τραύμα στην Κιμ Καρντάσιαν, η οποία αποχώρησε για ένα διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα επεισόδιο της σειράς “Keeping Up With The Kardashians”, που προβάλλεται μέσω Disney+, ανέφερε με δάκρυα στα μάτια πως πραγματικά φοβήθηκε για τη ζωή της, καθώς και πως η ληστεία την έκανε να δει διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή.

Η δίκη που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, δεν θα έχει κάμερες στην αίθουσα, αλλά προφανώς τα τηλεοπτικά συνεργεία θα την περιμένουν έξω από το δικαστήριο. Στα απομνημονεύματά του, ο Άμπας εξέφρασε την ελπίδα πως το γεγονός ότι το θύμα είναι διάσημο και η παγκόσμια προβολή της υπόθεσης δεν θα επηρεάσουν υπερβολικά τους δικαστές.