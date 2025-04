Ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε την πρώτη και μοναδική φορά που είδε τον πατέρα του να κλαίει

Ο Μπεν Άφλεκ προέβη σε μια εξομολόγηση για τον πατέρα του, Τίμοθι

Ο Μπεν Άφλεκ αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες, έχει σκηνοθετήσει αρκετές άλλες, κερδίζοντας δύο Όσκαρ, τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία BAFTA. Καθόλου άσχημα. Παρ’ όλα αυτά, η ταινία που έκανε τον πατέρα του να συγκινηθεί και να κλάψει δεν ήταν δική του.

Πρόσφατα, ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε στο Criterion Closet Picks, την ταινία που έφερε δάκρυα στα μάτια του πατέρα του, Τίμοθι, και, μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που τον είδε να κλαίει. Ο λόγος για την ταινία του Ντέιβιντ Λιντς, «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας», η οποία κυκλοφόρησε το 1980, και παραμένει μέχρι σήμερα στη λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

