Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δίνει μαθήματα πατρότητας: Η δημόσια στήριξη στην τρανς κόρη του, μετά το coming out

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο πλευρό της Έιριν Ντε Νίρο, μετά την απόφασή της να κάνει coming out.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έκανε αυτό που κάθε πατέρας πρέπει να κάνει: να στηρίζει τα παιδιά του και να «αγκαλιάζει» όποια απόφαση παίρνουν για τη ζωή τους - εφόσον αυτή τα κάνει ευτυχισμένα. Ο οσκαρικός ηθοποιός στάθηκε στο πλευρό του γιου του Άαρον, όταν ένιωσε την ανάγκη να επανασυστηθεί στον κόσμο ως Έιριν και να εξομολογηθεί δημόσια πως είναι μια τρανς γυναίκα.

Η Έιριν Ντε Νίρο, στην πρώτη συνέντευξή της, έκανε coming out, μιλώντας για τη ζωή της και εκφράζοντας τις σκέψεις της. Σύσσωμη η οικογένειά της ήταν δίπλα της, με πρώτο και καλύτερο τον ηθοποιό, ο οποίος παραδίδει μαθήματα πατρότητας με τη στάση και τις λέξεις του. Θα έπρεπε να είναι δεδομένο, όμως στην κοινωνία του 2025 - σε αυτή που ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα - τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο παραχώρησε μια δήλωση στο «Variety» σχετικά με το coming out της κόρης του, λέγοντας: «Αγαπούσα και στήριζα τον Άαρον ως γιο μου, και τώρα αγαπώ και στηρίζω την Έιριν ως κόρη μου. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Αγαπώ όλα μου τα παιδιά». Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός δεν δίνει χώρο σε κακόβουλα σχόλια, «χτίζοντας» ένα τείχος προστασίας γύρω από την κόρη του.

