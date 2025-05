Ο A$AP Rocky δανείζεται ρούχα της Ριάνα και “σπάει” τα φυλετικά - κοινωνικά στερεότυπα: “Η αρρενωπότητα δεν ορίζεται με βάση τα ρούχα”

Και η Ριάνα, όμως, έχει βρει «διαμαντάκια» στη ντουλάπα του A$AP Rocky.

Ο A$AP Rocky αποτελεί έναν από τους παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης του Met Gala 2025 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (5/5) στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Τα μάτια όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στις ΗΠΑ, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή της μόδας. Εκτός από τον ράπερ, παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι, επίσης, οι Άννα Γουίντουρ, Κόμαν Ντομίνγκο, Λούις Χάμιλτον και Φάρελ Γουίλιαμς, ενώ ο Tζέιμς ΛεΜπρον θα είναι επίτιμος πρόεδρος.

Λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες του Μητροπολιτικού Μουσείου και οι εκλεκτοί καλεσμένοι παρελάσουν στο κόκκινο χαλί, ο A$AP Rocky μίλησε στο podcast της Vogue για τη σχέση του με τη μόδα και το στιλ, αποκαλύπτοντας, συγχρόνως, πως «κλέβει» ή αλλιώς δανείζεται ρούχα από τη ντουλάπα της συζύγου του, Ριάνα. Το ίδιο, βέβαια, κάνει και εκείνη με τα δικά του κομμάτια, δημιουργώντας έτσι iconic και σούπερ στιλάτα outfits που ξεχωρίζουν.

A$AP Rocky admits he st*als some of Rihanna’s clothes to wear 😳 pic.twitter.com/h3w6l4D3Xe

