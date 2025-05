Lady Gaga: Η αστυνομία απέτρεψε βομβιστική επίθεση στη δωρεάν συναυλία της στη Βραζιλία

Πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμου έδωσαν το «παρών» στον συναυλιακό χώρο.

Η Lady Gaga έγινε ξανά θέμα συζήτησης για όλους τους σωστούς λόγους. Στο πλαίσιο της περιοδείας της για την προώθηση του καινούργιου άλμπουμ της - του πρώτου μετά την επαγγελματική παύση χρόνων - με τίτλο «Mayhem», η pop star βρέθηκε στη Βραζιλία και πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Η συναυλία χρηματοδοτήθηκε από τον δήμο, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της οικονομίας του Ρίο. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρευρέθηκαν στο «event της χρονιάς» και απόλαυσαν το performance της Lady Gaga, η οποία έχει κάνει δυναμική επιστροφή στη μουσική βιομηχανία. Τραγούδια, όπως το «Abracadabra» και το «Die With a Smile» είναι ήδη μεγάλα hits.

Αυτή την ευχάριστη και διασκεδαστική ατμόσφαιρα, ωστόσο, φαίνεται πως κάποιοι βάλθηκαν να την καταστρέψουν. Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία απέτρεψε μια βομβιστική επίθεση που είχε σχεδιαστεί να γίνει κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι ύποπτοι είχαν στρατολογήσει άτομα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά του κόσμου, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εκρηκτικά, με στόχο να προκληθεί ντόρος στα social media και να πάρουν δημοσιότητα.

Η αστυνομία ανέφερε στις ανακοινώσεις της πως οι άνθρωποι που σχεδίασαν αυτές τις επιθέσεις φώναζαν συνθήματα μίσους. Οι αρχές συνέλαβαν δύο ανθρώπους - έναν ενήλικο που θεωρείται ο κεντρικός κατηγορούμενος και έναν ανήλικο. Να σημειωθεί πως τα μέτρα προστασίας ήταν δρακόντεια με πάνω από 5.000 αστυνομικούς να ελέγχουν ένα - ένα τα άτομα που έμπαιναν στον συναυλιακό χώρο.

Brazilian police said they thwarted a bomb-attack plan targeting Lady Gaga's historic concert that drew over two million people to the Copacabana Beach in Rio de Janeiro on Saturday https://t.co/f09MTaEdhY pic.twitter.com/5UQ31Ovb9y

— Reuters (@Reuters) May 5, 2025