Τζέιμς Φόλεϊ: Πέθανε ο σκηνοθέτης του “Fifty Shades Darker” στα 71 του - Η πολυετής μάχη με τον καρκίνο

Ο Τζέιμς Φόλεϊ «έφυγε» στον ύπνο του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Ο Τζέιμς Φόλεϊ, ο σκηνοθέτης του sequel της ταινίας «Fifty shades of grey»: «Fifty shades darker», πέθανε στα 71 χρόνια του, μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο του εγκεφάλου. Ο ίδιος «έφυγε» ειρηνικά στον ύπνο του, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο «Hollywood Reporter». Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί δημόσια, ωστόσο το πιθανότερο είναι να σχετίζεται με τη χρόνια ασθένειά του.

Ο Τζέιμς Φόλεϊ, πέρα από δημιουργός ταινιών, υπήρξε και ένας από τους ανθρώπους που έφερε τη σκηνοθετική υπογραφή ορισμένων video clips της Μαντόνα. Οι δυο τους εκτός από συνεργάτες ήταν και φίλοι, αφού το 1985 υπήρξε κουμπάρος της στον γάμο της με τον Σον Πεν. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο σκηνοθέτης πέθανε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

James Foley, Director of 'Glengarry Glen Ross,' 'House of Cards' and 'Fifty Shades,' Dies at 71 https://t.co/dexpy4llba

— The Hollywood Reporter (@THR) May 8, 2025