Η -όχι και τόσο γνωστή - αληθινή ιστορία της φιλίας της πριγκίπισσας Νταϊάνα με την Καμίλα

Οι δύο γυναίκες είχαν έρθει κοντά κάποια στιγμή, αλλά βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά

Κι αν έχουν γραφτεί πληροφορίες για την ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον - πλέον- βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα Πάρκερ, την οποία είδαμε και στην τελευταία σεζόν της σειράς “The Crown”. Ίσως δηλαδή να μην υπάρχουν πολλά σημεία της, που να παραμένουν άγνωστα ή που να θεωρούνται σημαντικά να αναφερθούν -με εξαίρεση ένα. Το ότι η Νταϊάνα όχι μόνο έπρεπε να διαχειριστεί ένα διαζύγιο, αλλά και το γεγονός πως ο σύζυγός της ήταν άπιστος με μία γυναίκα που η ίδια διατηρούσε φιλική σχέση μαζί της.

Όπως αναφέρει το Tatler, η βιογράφος Πένι Τζούνορ έγραψε στο βιβλίο της “The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown” πως η Νταϊάνα επισκεπτόταν πολύ συχνά το εξοχικό σπίτι της Καμίλα και του συζύγου της, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, όταν ξεκίνησε να βγαίνει με τον Κάρολο το 1980. Οι δύο γυναίκες άρχισαν να έχουν πολύ καλές σχέσεις, με την Νταϊάνα να βοηθά την Καμίλα με τα παιδιά της, τον Τομ και τη Λόρα.

Η Καμίλα Πάρκερ ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερής και καμία έκπληξη δεν προκαλεί πως η 19χρονη Νταϊάνα την είχε κάτι σαν πρότυπο. Εντάξει, ίσως βαρύγδουπη λέξη αυτή. Στα μάτια της ήταν, πάντως, μια γυναίκα που θα μπορούσε να τη συμβουλέψει σε διάφορους τομείς της ζωής της. Σαν την μεγαλύτερή της αδερφή της, με την οποία η Καμίλα ήταν πιο κοντά ηλικιακά.

Σύμφωνα λοιπόν με την βιογράφο, η Καμίλα ήταν πολύ υποστηρικτική απέναντι στην Νταϊάνα, ειδικά όταν παρακολούθησαν τον τότε Πρίγκιπα Κάρολο στους αγώνες Ludlow -ημέρα που σηματοδότησε και την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού. Αφού η Νταϊάνα δεν ήταν εξοικειωμένη με τις κάμερες, η παρουσία της Καμίλα ήταν αρκετά παρηγορητική για εκείνη, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες που τις δείχνουν να μιλούν φιλικά.

Αυτή η φιλική σχέση συνεχίστηκε και αφότου ο δεσμός του Καρόλου και της Νταϊάνα έγινε πιο σοβαρός. Στο βιβλίο του “Diana: Her True Story”, ο Άντριου Μόρτον αναφέρει πως λίγο μετά τον αρραβώνα τους, τον Φεβρουάριο του 1981, η Νταϊάνα βρήκε ένα σημείωμα της Καμίλα, που την προσκαλούσε σε γεύμα. Οι δύο γυναίκες φέρεται να πέρασαν ευχάριστα. Ωστόσο, η Νταϊάνα εκμυστηρεύτηκε στον Μόρτον, διάφορες υποψίες της, όπως το ότι η Καμίλα προσπαθούσε να συναντήσει μόνη της τον Κάρολο.

Από εκείνη την περίοδο, η φιλία των δύο γυναικών άρχισε να ξεθωριάζει και οι υποψίες της Νταϊάνα για συναντήσεις του Καρόλου με την Καμίλα, έγιναν πιο έντονες. Η Πένι Τζούνορ αναφέρει στο βιβλίο της, επίσης, πως η απογοήτευση της βασίλισσας στον μήνα του μέλιτος ήταν μεγάλη, όταν βρήκε φωτογραφία της Καμίλα στο ημερολόγιο του συζύγου της.

Στα πρώτα χρόνια του γάμου τους, η Καμίλα πήρες αποστάσεις από την Νταϊάνα, αποφεύγοντας κοινωνικές εκδηλώσεις που γνώριζε πως θα παρευρεθεί το βασιλικό ζεύγος. Βέβαια, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η Νταϊάνα ήταν πια πεπεισμένη πως ο Κάρολος είχε ξανά σχέση με την πρώην ερωμένη του. Εξού και το 1989, εμφανίστηκε απρόσκλητη σε πάρτι γενεθλίων της αδερφής της Καμίλα, όπου σε συζήτηση που είχαν οι δυο τους, φέρεται να της είπε: «Θέλω τον άντρα μου».

Παρ’όλα αυτά, η σχέση του Καρόλου με την Καμίλα συνεχίστηκε, ενώ ο γάμος του με την Νταϊάνα κατέρρεε μέρα με τη μέρα. Όταν πια πήραν χωριστούς δρόμους, η συνέντευξη της Νταϊάνα στο Panorama ήταν αποκαλυπτική. «Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν λίγο στριμωγμένα», είχε πει στον Μάρτιν Μπασίρ.

Αν και ο Κάρολος με την Νταϊάνα κράτησαν σχέσεις λόγω των παιδιών, η συμφιλίωση με την Καμίλα δεν ήρθε ποτέ, η οποία δέχθηκε έντονη κριτική από τα μέσα και τους υποστηρικτές της πριγκίπισσας, ιδιαίτερα μετά τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα το 1997 στο δυστύχημα στο Παρίσι.

Ως ένδειξη σεβασμού προς τη Νταϊάνα, ο Κάρολος και η Καμίλα παντρεύτηκαν το 2005, και η βασίλισσα αποφάσισε να μην φέρει ποτέ τον τίτλο της «Πριγκίπισσας της Ουαλίας». Πλέον, η ίδια αναγνωρίζεται ως αφοσιωμένο και αγαπητό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ξεπερνώντας τη στερεοτυπική αφήγηση της αντιπαλότητας με τη Νταϊάνα.