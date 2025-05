Diddy: Σοκαριστική η κατάθεση της Κάσι Βεντούρα - “Ήμουν 22 ετών, όταν μου ζήτησε να έχω σεξουαλική επαφή με άλλον άνδρα"

“Τα freak-off πάρτι διαρκούσαν για μέρες, παίρνοντας ναρκωτικά, πίνοντας και κάνοντας σεξ με έναν άγνωστο”, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, η Κάσι Βεντούρα στην κατάθεσή της για τη δίκη του Diddy.

Το δικαστήριο για την υπόθεση του Diddy ξεκίνησε, με την Κάσι Βεντούρα - πρώην σύντροφό του και βασική μάρτυρας της δίκης - να καταθέτει ενώπιον της έδρας όλα όσα βίωσε στο πλευρό του μουσικού παραγωγού. Η 38χρονη Κασάντρα Βεντούρα - όπως είναι το κανονικό όνομά της - υπήρξε για δέκα χρόνια σε σχέση με τον Diddy και γνωρίζει όλα όσα γίνονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Να θυμίσουμε πως η ίδια μήνυσε τον Combs τον Νοέμβριο του 2023, κατηγορώντας τον για χρόνια κακοποίηση κάθε είδους. Λίγους μήνες αργότερα, το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, στο οποίο φαίνεται ο μουσικός παραγωγός να σπρώχνει στο πάτωμα και να χτυπά βίαια την Κάσι Βεντούρα, προκάλεσε τεράστιο σοκ. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για την κρυφή ταυτότητα του Diddy, για όσα κρύβονταν πίσω από τα μαύρα γυαλιά ηλίου και τη σοβαρή έκφραση του προσώπου του.

Στην έναρξη της κατάθεσής της, η 38χρονη υποστήριξε πως η σχέση τους διήρκησε δέκα χρόνια με διαλείμματα. Μετά από κάθε έντονο καυγά - που συνήθως είχε ως αφορμή ανούσιους λόγους - ο Diddy γινόταν βίαιος και κακοποιητικός. Την χτυπούσε με δύναμη στο πρόσωπο και το σώμα, αφήνοντας τα σημάδια του. Η Κάσι Βεντούρα συχνά εφερε μαύρα σημάδια και μώλωπες από τις επιθέσεις του πρώην συντρόφου της.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, περιέγραψε στο δικαστήριο την πρώτη σεξουαλική επαφή που είχε με τον Diddy κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης στο Μαϊάμι. Οι δυο τους συνευρέθηκαν ερωτικά μέσα στο σκάφος, αφού της έδωσε πρώτα ένα χάπι έκστασης. Όπως ανέφερε, ο πρώτος χρόνος σχέσης ήταν «διασκεδαστικός» και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Η ίδια δήλωσε πως τότε «ήταν ερωτευμένη μαζί του», ωστόσο σιγά - σιγά η όμορφη σχέση τους άρχισε να αποκτά άλλη μορφή.

«Ο Combs ήθελε να έχει τον έλεγχο της ζωής μου», εξομολογήθηκε, επισημαίνοντας πως είχε άποψη τόσο για την εμφάνιση και τα ρούχα της όσο για τη συμπεριφορά και τη δουλειά της. Όταν άρχισε αυτή η σχέση, ήταν μόλις 22 χρονών. Δεν γνώριζε πώς να διαχειριστεί ορισμένες καταστάσεις, όμως ήθελε να είναι μαζί με τον Diddy, γιατί την έκανε να νιώθει «ξεχωριστή».

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε πως ο μουσικός παραγωγός ήταν επικριτικός και πολύ αυστηρός μαζί της, ξεπερνώντας τα όρια. «Έκανα λάθος γκριμάτσα και το επόμενο πράγμα που ήξερα, ήταν ότι θα με χτυπούσε στο πρόσωπο», εξήγησε, προσθέτοντας πως ο Diddy της έλεγε «πρόσεχε το στόμα σου». Όπως ανέφερε, ο Diddy έκανε συνεχώς παρατηρήσεις για την εμφάνισή της κι αν όλα δεν είχαν την εικόνα που ήθελε εκείνος, υπήρχαν τιμωρίες. Τα νύχια έπρεπε να έχουν συγκεκριμένο σχήμα και χρώμα - ειδικά κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών τους. «Σίγουρα η αυτοεκτίμησή μου δέχτηκε πλήγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης», παραδέχτηκε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσή της, ο εισαγγελέας της έδειξε μια φωτογραφία της με τον Diddy από τη συνάντησή τους σε ένα ξενοδοχείο. Η Κάσι Βεντούρα αποκάλεσε αυτή τη συνάντηση «φρικιαστική», λέγοντας πως ο μουσικός παραγωγός της είχε προτείνει σεξουαλική επαφή με τρίτο άτομο. Ήταν 22 χρονών και ήταν στον πρώτο χρόνο της σχέσης τους. Η 38χρονη υποστήριξε πως ήταν νευρική και πολύ μπερδεμένη, όμως έφτασε σε ένα σημείο που δεν είχε άλλη επιλογή. Μέρα με την ημέρα, αυτές οι «φρικιαστικές συνθήκες» έγιναν δουλειά και δεν «υπήρχε χώρος για κάτι άλλο», ανέφερε.

Αυτές οι συναντήσεις περιελάμβαναν αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών και σεξουαλικές επαφές με αγνώστους. Άλλες φορές μπορεί να διαρκούσαν μία ημέρα, ενώ είχε τύχει να φτάσουν μέχρι και τις τέσσερις ημέρες. «Διαρκούσαν για μέρες, παίρνοντας ναρκωτικά, πίνοντας και κάνοντας σεξ με έναν άγνωστο. Θα ήταν 36, 48, 72 ώρες, η μεγαλύτερη ήταν τέσσερις μέρες». Ακόμα, η Κάσι Βεντούρα αποκάλυψε πως ο Diddy είχε φαντασίωση να τη βλέπει να έχει ερωτικές επαφές με άλλους άνδρες, ενώ της έμαθε τον swinging «τρόπο ζωής», με τις αλλαγές συντρόφων.

Cassie Ventura took the stand in Sean "Diddy" Combs' trial, detailing the alleged psychological and physical abuse she went through during her 10-year on-and-off relationship with Combs. https://t.co/yMcsU1Z2g8

— TODAY (@TODAYshow) May 13, 2025