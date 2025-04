H Κάσι Βεντούρα θα καταθέσει επώνυμα στη δίκη του Diddy, για την υπόθεση ξυλοδαρμού της

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα θύματα που δεν επιθυμούν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Η δίκη του Diddy είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 5 Μαΐου

Η πρώην σύντροφος του Diddy, Κάσι Βεντούρα, θα καταθέσει επώνυμα εις βάρος του, στην επικείμενη δίκη του για βιασμούς, εκβιασμούς, κακοποιήσεις, απειλές, πορνεία κι άλλες εγκληματικές πράξεις. Ειδικότερα, σε αίτημα που κατέθεσαν οι εισαγγελείς, αναφέρεται πως το “θύμα-1”, δεν θα κρύψει την ταυτότητά του, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τρία θύματα που επιθυμούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους και να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους στον Τύπο.

«Είναι έτοιμη να καταθέσει με το πραγματικό της όνομα», αναφέρεται στη δικογραφία, σύμφωνα με το People. «Η υπόθεση έχει ήδη λάβει τεράστια δημοσιότητα, η οποία αναμένεται να ενταθεί με την έναρξη της δίκης. Η διατήρηση της ανωνυμίας των μαρτύρων θα τους προστατεύσει από παρενοχλήσεις, περιττή έκθεση, αμηχανία και άλλες επιζήμιες συνέπειες που σχεδόν σίγουρα θα προκύψουν αν αναγκαστούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους δημόσια».

Η υπόθεση ξυλοδαρμού της Κάσι Βεντούρα από τον Diddy, ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Μάιο του 2024. Το περιστατικό έλαβε χώρα το 2016, στο ξενοδοχείο InterContinental στο Λος Άντζελες και όπως φάνηκε στο βίντεο που διέρρευσε, ο ράπερ κυνήγησε την πρώην σύντροφό του, την άρπαξε από τον λαιμό, την έριξε κάτω και τη κλώτσησε βίαια.

Sean ‘Diddy’ Combs accuses feds of leaking Cassie assault video to ‘savage’ his reputation before trial https://t.co/jsVaxHdRSL pic.twitter.com/AVOQ6aW9mS

— Page Six (@PageSix) October 10, 2024