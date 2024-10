Ο Diddy κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διέρρευσε επίτηδες το βίντεο ξυλοδαρμού της Κάσι Βεντούρα

Ο Diddy «τα βάζει» με την κυβέρνηση της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να καταστρέψει την εικόνα του πριν από τη δίκη του

Η υπόθεση Diddy εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρχές, την ίδια στιγμή που ο ράπερ βρίσκεται στη φυλακή και επιμένει στην αθωότητά του. Καθημερινά νέες σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα εις βάρος του, με τα θύματα να γίνονται μια γροθιά και να στέκονται πλέον απέναντί του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Diddy κατέθεσε για τρίτη φορά αίτηση αποφυλάκισης μέχρι τη δίκη, ενώ κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση ότι διέρρευσε σκόπιμα το βίντεο ξυλοδαρμού της πρώην συντρόφου του, Κάσι Βεντούρα. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι προσπαθούν να μαυρίσουν τη φήμη του, στερώντας του το δικαίωμα να έχει μια δίκαιη δίκη.

Η «παράνομη διαρροή» του συγκεκριμένου βίντεο κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με νομικό εκπρόσωπό του. Ειδικότερα, η πλευρά του Diddy ισχυρίζεται ότι πράκτορας της κυβέρνησης διέρρευσε το βίντεο με σκοπό «να καταστρέψει τη φήμη και οποιαδήποτε προοπτική είχε ώστε να υπερασπιστεί επιτυχώς τον εαυτό του ενάντια στους ισχυρισμούς».

Το σοκαριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο, τραβήχτηκε το 2016 και ο Diddy είχε απολογηθεί τότε δημόσια γι’ αυτό, χωρίς ποτέ βέβαια να του απαγγελθεί κάποια κατηγορία. Την Τετάρτη 09/10, ο δικηγόρος του δημοσίευσε δελτίο τύπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι είχε σχέδιο να βλάψει τον Diddy και πως τους τελευταίους επτά μήνες πράττει σύμφωνα αυτό.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης να υπονομεύσει τα δικαιώματα του Diddy για δίκαιη διαδικασία έχει πολλές μεθόδους και μέσα. Πρώτον, υπήρξε μια σταθερή ροή ψευδών και προκατειλημμένων δηλώσεων που έγιναν από πράκτορες του DHS σε διάφορα μέσα Τύπου τους τελευταίους επτά μήνες. Δεύτερον, οι πράκτορες συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα βάναυση και δημόσια έρευνα στα σπίτια του, κατά τη διάρκεια της οποίας πέρασαν χειροπέδες στους αθώους γιους του και στη συνέχεια τους έκαναν θέματα στις ειδήσεις και στον Τύπο», αναφέρονταν στο δελτίο τύπου.

