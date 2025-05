Η Ντακότα Τζόνσον παραδέχτηκε πως στο παρελθόν οι γονείς της πλήρωναν το ενοίκιό της: “Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό”

Η Ντακότα Τζόνσον δεν είχε πάντα την οικονομική άνεση που έχει σήμερα

Αν νομίζεις πως είσαι ο μόνος που έχει ξεμείνει από χρήματα ή που αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά από τους γονείς του για να πληρώσει το ενοίκιο, κάνεις μεγάλο λάθος. Η Ντακότα Τζόνσον γνωρίζει ακριβώς πώς είναι αυτό το συναίσθημα, αφού στις αρχές της καριέρας της χρειάστηκε αρκετές φορές να ζητήσει δανεικά - ακόμα και για να πληρώσει το ενοίκιο.

Υπήρξαν περίοδοι που η ηθοποιός ήταν ζορισμένη οικονομικά, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στους γονείς της, Μέλανι Γκρίφιθ και Ντον Τζόνσον, ώστε να μπορέσει να καλύψει τα βασικά έξοδά της. Όπως παραδέχτηκε στη νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle», όταν δεν πέρασε στο Juilliard School και αποφάσισε να μην πάει ούτε στο κολέγιο, οι γονείς της την απέκλεισαν οικονομικά, γεγονός που τη δυσκόλεψε πολύ στην καθημερινότητά της.

