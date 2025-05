Κάσι Βεντούρα: Το μήνυμα του συζύγου της κατά του Diddy - “Δεν κατάφερες να σβήσεις το χαμόγελό της”

Ο Άλεξ Φάιν στέκεται διακριτικά στο πλευρό της συζύγου του, Κάσι Βεντούρα, στη δικαστική διαμάχη της με τον Diddy

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη του Diddy, με την πρώην σύντροφό του, Κάσι Βεντούρα, να αποτελεί μία από τις βασικές μάρτυρες της υπόθεσης και την πρώτη που κατέθεσε. Η Κασάντρα Βεντούρα αναφέρθηκε στη σωματική, σεξουαλική, λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση που δεχόταν για μια δεκαετία από τον Diddy, περιγράφοντας περιστατικά που «πάγωσαν» την κοινή γνώμη. Δίπλα της βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο σύζυγό της, Άλεξ Φάιν, με τον οποίο θα υποδεχτούν στον κόσμο το τρίτο παιδί τους σε λίγο καιρό.

Μετά το τέλος της πρώτης εβδομάδας της δίκης του Diddy, ο Άλεξ Φάιν πήρε την απόφαση να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για τη δικαστική διαμάχη της συζύγου του. Ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα στέκεται διακριτικά στο πλευρό της και την υποστηρίζει με κάθε τρόπο. «Σε σένα και σε όσους σε βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να πω το εξής: “Δεν τα καταφέρατε. Δεν καταφέρατε να σβήσετε το χαμόγελό της, αυτό που φωτίζει κάθε δωμάτιο”», ήταν το δυνατό μήνυμα του Άλεξ Φάιν.

