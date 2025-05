Ντούα Λίπα: Στα 29 της, μπήκε στη λίστα με τους 40 πλουσιότερους κάτω των 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ντούα Λίπα κατέρριψε ένα ακόμα ρεκόρ.

H star της pop Ντούα Λίπα είναι στα 29 της το πιο νεαρό μέλος στη λίστα των 40 πλουσιότερων προσώπων κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων Βρετανών πολιτών, που δημοσιοποιήθηκε από τους Sunday Times, η επιτυχημένη τραγουδίστρια έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ, πριν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας της.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η περιουσία της Ντούα Λίπα υπολογίζεται στα 115 εκατομμύρια στερλίνες, δηλαδή στα 137 εκατομμύρια ευρώ. Η αγγλοαλβανή τραγουδίστρια, το άλμπουμ της οποίας «Radical Optimism» είναι πρώτο στο βρετανικό hit parade, βρίσκεται συγκεκριμένα στην 34η θέση αυτής της λίστας. Προφανώς, όχι και άσχημα.

