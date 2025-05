Η Τζένιφερ Λόρενς ρίχνει φως στην άλλη πλευρά της μητρότητας - Η μοναχικότητα που βίωσε μετά τη γέννα

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν βίωσε τη μητρότητα σαν “παραμύθι” τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό.

Η Τζένιφερ Λόρενς είναι μητέρα δύο παιδιών, τα οποία απέκτησε με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ. Το πρώτο γεννήθηκε το 2022, ενώ το δεύτερο πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Η χολιγουντιανή ηθοποιός μπορεί την τρέχουσα περίοδο να απολαμβάνει τη μητρότητα στο 100%, παρά τις καθημερινές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει, ωστόσο δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, όταν γέννησε το πρώτο παιδί της, τον Σάι, το 2022, η Τζένιφερ Λόρενς κλήθηκε να διαχειριστεί καταστάσεις και συναισθήματα, τα οποία ήταν πρωτόγνωρα για εκείνη. Η ηθοποιός εισήλθε στον κόσμο της μητρότητας, όχι με τόσο ρομαντικό τρόπο, και μία από τις συνθήκες που έπρεπε να αντιμετωπίσει την πρώτη περίοδο μετά τη γέννα, ήταν η απομόνωση και η μοναξιά.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, στο Φεστιβάλ Καννών, για την ταινία της «Die, My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρθηκε σε αυτές τις δυσκολίες, χαρακτηρίζοντας τη λοχεία «τρομερά απομονωτική». «Ήταν πραγματικά δύσκολο να διαχωρίσω τι θα έκανα εγώ σε σχέση με το τι θα έκανε εκείνη. Ήταν σπαρακτικό. Όταν διάβασα το βιβλίο, ήταν τόσο συνταρακτικό, τόσο δυνατό. Η Λιν (Ράμσεϊ) είπε ότι είχε έναν ονειρικό χαρακτήρα. Μόλις είχα διαβάσει το πρώτο μου βιβλίο για μωρά. Και δεν υπάρχει πραγματικά κάτι σαν τη λοχεία. Είναι εξαιρετικά απομονωτική», είπε.

Jennifer Lawrence shares 'extremely isolating' postpartum struggles after the birth of her first child as she stars as a mother battling psychosis in Cannes film Die, My Love https://t.co/4DI27oxiqp

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 18, 2025