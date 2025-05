Η Γκουίνεθ Πάλτροου απαντά (ξανά) στους επικριτές της για το viral κερί της με άρωμα αιδοίου

«Smells like my Vagina», ήταν η ονομασία του περιβόητου κεριού, που έγινε επανειλημμένως sold out.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου, πέρα από την καριέρα της στην υποκριτική, τα τελευταία χρόνια έχει ιδρύσει τη δική της εταιρεία και - αναμφίβολα - κάποια από τα πιο viral προϊόντα της είναι τα αρωματικά κεριά της. Πίσω στο 2020, η ηθοποιός είχε λανσάρει ένα κερί με τίτλο «Smells like my Vagina», το οποίο είχε άρωμα αιδοίου και, είτε το πιστεύεις είτε όχι, γινόταν συνεχώς sold out. Μπορεί πριν από μια διετία να σταμάτησε η διαθεσιμότητά του στην αγορά, όμως η φήμη του δεν χάθηκε ποτέ και έτσι μέχρι σήμερα η ίδια καλείται να απαντά σε σχετικές ερωτήσεις.

Το κερί κόστιζε 75 δολάρια κι αν και πολλοί ήταν εκείνοι που κατέκριναν την απόφασή της να λανσάρει ένα τέτοιο προϊόν - πόσο μάλλον με αυτό το όνομα - εκείνη τους αγνόησε και - όπως αποδείχθηκε έπραξε καλώς - αφού είδε τον τραπεζικό λογαριασμό της να γεμίζει από τις πωλήσεις του. Κατά τη διάρκεια του Mindvalley Manifesting Summit στο Λος Άντζελες, η Γκουίνεθ Πάλτροου αναφέρθηκε στο διάσημο κερί της, περιγράφοντας την ιστορία του.

«Αυτό το προϊόν είναι πραγματικά συναρπαστικό», είπε γελώντας. «Παίζαμε μια ημέρα με διάφορες μυρωδιές και μύρισα κάτι και είπα, “Αυτό μυρίζει σαν... ε, ξέρετε.”». Η ηθοποιός και ο συνεργάτης της - αρωματοποιός, Douglas Little, πέρασαν αρκετή ώρα σχολιάζοντας τη μυρωδιά του μέχρι που εκείνος πρότεινε να το λανσάρουν στην αγορά. Μπορεί να έκανε χιούμορ τη συγκεκριμένη στιγμή, ωστόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου αποφάσισε να το τολμήσει και δικαιώθηκε.

«Το κράτησα γιατί πιστεύω πως υπάρχει μια πλευρά της γυναικείας σεξουαλικότητας που έχουμε μάθει να κουκουλώνουμε με ντροπή», τόνισε. «Και κάπως μου άρεσε αυτή η "punk rock" διάθεση. Είμαστε όμορφες και υπέροχες», είπε η ηθοποιός, εξηγώντας τον λόγο που αγνόησε τις αντιδράσεις και άφησε στην αγορά το προϊόν. Όσον αφορά στους επικριτές της, η Γκουίνεθ Πάλτροου αδιαφορεί εντελώς για την άποψή τους.

Gwyneth Paltrow Tells Goop Vagina Candle Critics to “Go F--k Yourself” https://t.co/ndHfCfqgph — E! News (@enews) May 19, 2025

Σε μια ανάρτηση που είχε κάνει το 2023 στο IG, η ηθοποιός είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήταν σκοπός της το κερί να μυρίζει σαν το αιδοίο. Στην πραγματικότητα περιείχε νότες από γεράνι, εσπεριδοειδή, τριαντάφυλλο Δαμασκού, κέδρο και ambrette seeds. «Ο κόσμος προσπάθησε να το μετατρέψει σε κάτι άλλο και αυτό είναι κρίμα. Ήταν μια ξεκάθαρη φεμινιστική δήλωση», κατέληξε.