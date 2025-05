Νικόλ Κίντμαν: «Πρέπει να δίνουμε στις γυναίκες καλύτερους ρόλους, ειδικά όσο μεγαλώνουν»

Η Νικόλ Κίντμαν είπε σπουδαία πράγματα, ξανά

Θα περίμενε κανείς ότι η Νικόλ Κίντμαν είναι αρκετά συνηθισμένη στο να τιμάται με βραβεία, εφόσον έχει κερδίσει ένα Oscar, πέντε Χρυσές Σφαίρες, ένα BAFTA, δυο Emmy και πολλά ακόμα που δεν θα αναφέρουμε τώρα. Αλλά η star του κινηματογράφου, συγκινήθηκε από τη βράβευσή της στα Kering Women in Motion Awards στις Κάννες.

Μετά από ένα βίντεο με τις μεγαλύτερες ερμηνείες της, όπως εκείνες στο «Moulin Rouge», «Far and Away» (η πρώτη της ταινία που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες) και «The Hours», η Νικόλ Κίντμαν ανέβηκε στη σκηνή για να πει σπουδαία πράγματα. Αφού ευχαρίστησε για το βραβείο που παρέλαβε, η θρυλική ηθοποιός μίλησε για τον απίστευτα χαμηλό αριθμό ταινιών που σκηνοθετούνται από γυναίκες και κάνουν επιτυχία, σημειώνοντας πως πολλές φορές ξυπνάει στις 3:00 το πρωί για να επικεντρωθεί στο δικό της σενάριο.

Τόνισε το επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα του Χόλιγουντ, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει έργα με επικεφαλής γυναίκες. «Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ υποστηρίζοντας τις γυναικείες φωνές στον κινηματογράφο», είπε. «Είμαι υποστηρίκτρια των γυναικών και θέλω να συνεχίσω να προχωράω με την υπόσχεσή μου. Δεν έχει τελειώσει τίποτα».

Celebrating 10 years of Women In Motion by Kering with 2025 Women In Motion Award winner Nicole Kidman.



