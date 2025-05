Όταν η Νάταλι Πόρτμαν είχε αρνηθεί να παραλάβει τιμητικό βραβείο και 1 εκατ. δολάρια από το Ισραήλ

Η Νάταλι Πόρτμαν το 2018 αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο Genesis - παρά το γεγονός ότι έχει γεννηθεί στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο για όλους τους λάθους λόγους - και, δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Με αφορμή την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα - με τον πλήρη αποκλεισμό των Παλαιστινίων από τροφές, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης - χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται καθημερινά κοντά στον θάνατο. Πριν από μερικές ημέρες, η είδηση πως 14.000 παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν από ασιτία, σόκαρε τον πλανήτη, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του ΟΗΕ για τις συνθήκες που το Ισραήλ κηρύσσει τον πόλεμο.

Με αφορμή τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και την ιστορία που χωρίζει αυτούς τους δύο λαούς εδώ και χρόνια - αυτή είναι η κακή πλευρά της ιστορίας - θυμηθήκαμε το παράδειγμα της Νάταλι Πόρτμαν. Η επιτυχημένη Αμερικανίδα ηθοποιός - η οποία έχει γεννηθεί στο Ισραήλ - το 2018 κλήθηκε να παραλάβει το «εβραϊκό Νόμπελ» για τη συνεισφορά της, ωστόσο η ίδια αρνήθηκε να το παραλάβει.

