Ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε κόρη και την κρατούσε κρυφή - Η ίδια μίλησε πρώτη φορά, με αφορμή τη βιογραφία για τον frontman των Queen

"Οι συνθήκες της γέννησης μου μπορεί να φαίνονται προκλητικές, αλλά με αγαπούσε πραγματικά", είπε η ίδια

Μία νέα βιογραφία φέρνει στο φως μια άγνωστη πτυχή της προσωπικής ζωής του Φρέντι Μέρκιουρι, του frontman των Queen. Σύμφωνα με αυτό φαίνεται πως είχε μία κόρη, με την οποία διατηρούσε στενή σχέση, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του το 1991. Το βιβλίο που φέρει τον τίτλο “Αγάπη, Φρέντι” και ανήκει στην Λέσλι Αν Τζόουνς, αναφέρει πως το παιδί προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας σχέσης με τη σύζυγό ενός στενού του φίλου, το 1976.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Φρέντι Μέρκιουρι επισκεπτόταν την κόρη του τακτικά, δίνοντάς της 17 τόμους με λεπτομερή προσωπικά ημερολόγια, τα οποία εκείνη κρατούσε μυστικά. Η γυναίκα, με το αρχικό γράμμα Β, που σήμερα είναι 48 ετών και εργάζεται ως γιατρός σε κάποια χώρα της Ευρώπης, μοιράστηκε αυτό το περιεχόμενο με την Τζόουνς, για τις ανάγκες του βιβλίου.

Στο βιβλίο, μάλιστα, υπάρχει και χειρόγραφη επιστολή από την ίδια, η οποία όμως θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της. Σε αυτήν αναφέρει: «Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε στενή και στοργική σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και για τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκα μπορεί σε κάποιους να φαίνονται ασυνήθιστες, ακόμη και προκλητικές. Ωστόσο ποτέ του δεν σταμάτησε να με αγαπάει και να είναι αφοσιωμένος σε μένα. Μου φερόταν σαν να ήμουν ένας πολύτιμος θησαυρός».

Η υπαρξή της φαίνεται πως ήταν γνωστή μόνο στον στένο του κύκλο. Ο Φρέντι Μέρκιουρι άρχισε να γράφει ημερολόγια στις 20 Ιουνίου 1976, όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη. Δύο μέρες, δηλαδή, αφότου οι Queen κυκλοφόρησαν το single τους «You're My Best Friend» από το άλμπουμ τους «A Night at the Opera» του 1975.

Η τελευταία καταχώρηση στο σημειωματάριό του ήταν στις 31 Ιουλίου 1991, αφότου η υγεία του επιδεινώθηκε. Ο Φρέντι Μέρκιου πέθανε στα 45 του από πνευμονία που προκλήθηκε από το AIDS.

Στο γιατί η κόρη του αποφάσισε να κοινοποιήσει τα ημερολόγια του Φρέντι Μέρκιουρι, ύστερα από τόσα χρόνια, η ίδια απάντησε πως «μετά από περισσότερα από 30 χρόνια ψεμάτων, εικασιών και διαστρεβλώσεων, ήρθε η ώρα να αφήσουμε τον Φρέντι να μιλήσει. Όσοι γνώριζαν την ύπαρξή μου κράτησαν το μεγαλύτερο μυστικό του από πίστη σε εκείνον. Το ότι επιλέγω να αποκαλυφθώ στα μέσα της ζωής μου είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση. Ο Φρέντι μου εμπιστεύθηκε τη συλλογή με τα προσωπικά του ημερολόγια – σε μένα, το μοναδικό του παιδί και πλησιέστερο συγγενή του. Είναι η γραπτή μαρτυρία των σκέψεών του, των αναμνήσεών του, των συναισθημάτων του για όσα έζησε».

Με τη σειρά της, η βιογράφος ανέφερε πως η B την προσέγγισε για πρώτη φορά, πριν τρία χρόνια. Μιλώντας στη Daily Mail εξήγησε πως «το ένστικτό μου ήταν να αμφιβάλλω για τα πάντα, αλλά είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν είναι φαντασιόπληκτη. Κανείς δεν θα μπορούσε να τα προσποιηθεί όλα αυτά. Γιατί να δούλευε μαζί μου για τρεισήμισι χρόνια, χωρίς να μου ζητήσει ποτέ τίποτα;»