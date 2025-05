Γυναίκα κασκαντέρ μηνύει τον Κέβιν Κόστνερ - Τον κατηγορεί ότι γύρισε σκηνή βιασμού χωρίς την επίγνωση και τη θέλησή της

Ο λόγος για τη Ντέβιν ΛαΜπέλα, η οποία καταγγέλλει επίσημα τον Κέβιν Κόστνερ, ότι την ανάγκασε να συμμετέχει σε σκηνή βιασμού - που δεν υπήρχε στο σενάριο - χωρίς να ενημερωθεί.

Τον γύρο των διεθνών μέσων κάνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η είδηση πως ο Κέβιν Κόστνερ κατηγορείται από τη κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα, ότι παραβίασε τη σύμβαση εργασίας και την ανάγκασε να γυρίσει σκηνή βιασμού - χωρίς να το γνωρίζει και, προφανώς, χωρίς να το θέλει - η οποία δεν υπήρχε καν στο σενάριο. Και όλα αυτά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία «Horizon: An American Saga - Chapter 2».

Η Ντέβιν ΛαΜπέλα υπήρξε βασική κασκαντέρ της ταινίας, καλύπτοντας την ηθοποιό Έλα Χαντ. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, ο Κέβιν Κόστνερ επινόησε μια νέα σκηνή βιασμού - είχαν ήδη γυρίσει μία την προηγούμενη ημέρα - η οποία αφενός δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο και αφετέρου δεν έγινε η απαραίτητη διαδικασία, ώστε να γυριστεί με ασφάλεια, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Η Έλα Χαντ - όταν της προτάθηκε να κάνει αυτό το γύρισμα, αρνήθηκε και έπειτα η πρόταση μεταφέρθηκε στη Ντέβιν ΛαΜπέλα, η οποία δεν γνώριζε περί τίνος πρόκειται, αλλά ούτε ότι η Έλα Χαντ είχε αρνηθεί να την κάνει.

