Τζένιφερ Λόπεζ: «Δεν ψάχνω για άντρα. Είμαι ευτυχισμένη αυτήν τη στιγμή»

Η JLo προτάμει την ελευθερία της

H Τζένιφερ Λόπεζ απολαμβάνει τη single ζωή της περισσότερο από ποτέ, μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ. Κι αυτό, φαίνεται. Η πιο pop star, μάλιστα, μιλώντας στην κωμικό Τίφανι Χάντις στα American Music Awards τη Δευτέρα, διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν είναι ανοιχτή στο να βγει κάποιο ραντεβού. Προτιμάει την ελευθερία της.

Σε σχετική ερώτηση, η Τζένιφερ Λόπεζ γέλασε και είπε στο Access Hollywood: «Κορίτσι μου, δεν ψάχνω για άντρα. Είμαι ευτυχισμένη αυτήν τη στιγμή. Δεν προσπαθώ να το καταστρέψω, εντάξει;». Αλλά δεν το άφησε απλώς έτσι, με μια δήλωση. Μοιράστηκε το σύντομο απόσπασμα της συνέντευξης στο Instagram μόλις λίγες ημέρες αργότερα, κάνοντας μια αναφορά στη Σελίν Ντιόν στη λεζάντα: «Σύμφωνα με τα λόγια της μεγάλης Σελίν Ντίον, "I do it for mah-self"». Στο backround ακούγεται το τραγούδι της Σακίρα, «soltera».

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2021 μετά τον πολύ γνωστό αρραβώνα τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τελικά, έφτασαν στο να παντρευτούν το 2022, αν και χώρισαν μέσα σε δύο χρόνια. Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο. Αναλογιζόμενη το ταξίδι της μέσα από τον χωρισμό και την επούλωση, η JLo μίλησε ανοιχτά σε μια συνέντευξη τον Οκτωβρίου 2024, με το περιοδικό Interview, μοιράζοντας μια σπάνια ματιά στο συναισθηματικό της κόσμο.

«Νομίζω ότι όλη μου τη ζωή προσπαθούσα απλώς να πω ότι είμαι αρκετά καλή, μέχρι που βρίσκομαι τώρα να ξέρω ποια είμαι. Δίνω στον εαυτό μου τα εύσημα. Λέω σε εκείνο το κοριτσάκι που μεγάλωσε στο Μπρονξ, "τα έχεις πάει πολύ καλά"», είπε. «Δεν το έκανα αυτό για τόσα πολλά χρόνια». Μετά το διαζύγιο, η JLo έχει αφοσιωθεί στην καριέρα της και στην οικογένειά της. Μια πηγή δήλωσε στο Us Weekly τον Φεβρουάριο ότι «αρχίζει να νιώθει ξανά ο εαυτός της», τονίζοντας ότι επικεντρώνεται στην ευτυχία της.