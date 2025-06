H Μπρουκ Σιλντς αποφάσισε να δώσει όλα τα κοσμήματά της μόνο στη μία κόρη της. Αυτός είναι ο απρόσμενος λόγος

Η Μπρουκ Σιλντς ξεκαθάρισε τον έναν και μοναδικό λόγο που δεν εμπιστεύεται στη μεγαλύτερη κόρη της τη συλλογή κοσμημάτων της.

Η Μπρουκ Σιλντς έχει καταφέρει μετά από δεκαετίες καριέρας να διαθέτει στη συλλογή της μοναδικά κοσμήματα και πολύτιμα κειμήλια, με μεγάλη συναισθηματική και χρηματική αξία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Only Natural Diamonds», η ηθοποιός παραδέχτηκε πως μετά το τέλος της ζωής της, θα δώσει όλα τα κοσμήματά της σε μία από τις δύο κόρες της. Πριν κρίνεις, πρέπει να σου πούμε πως έχει σοβαρό λόγο γι’ αυτό.

Όπως εξομολογήθηκε, η μικρότερη κόρη της, η 19χρονη Γκρίερ, αναγνωρίζει την αξία και τη σημαντικότητα αυτών των κοσμημάτων, συνεπώς εκτιμάει ακόμα και το πιο μικρό. Στον αντίποδα αυτής βρίσκεται η 22χρονη Ρόουαν, η οποία όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για τα κοσμήματα της μητέρας της, αλλά είναι πολύ πιθανό ακόμα και να τα χάσει. Η ηθοποιός έχει πολλά παραδείγματα να θυμάται, συνεπώς έχει αποφασίσει πως δεν θα την «ξαναπατήσει» μαζί της.

Brooke Shields reveals why only one of her daughters will inherit her jewelry when she dies https://t.co/Ux1SaVL6pk pic.twitter.com/h2TvEOoTC8

— Page Six (@PageSix) June 6, 2025