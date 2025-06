Κανόνες, επικριτικότητα, σεξιστικά σχόλια: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μιλάει για όλα, όπως μόνο εκείνη ξέρει

Οι κανόνες, δεν υπάρχουν για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2024, έφτασε στο Νο1 στα charts πέντε φορές, με τα Espresso και Please Please Please να βρίσκονται στην κορυφή δύο φορές. Είναι Gen Z και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική «μιλάει» για το σεξ ή για όσα εκείνα ντρεπόμαστε να αναλύσουμε. Γι’ αυτό και η μουσική της Σαμπρίνα Κάρπεντερ έχει απήχηση. Οι έξυπνες ατάκες της βρίσκονται σε άλλο επίπεδο.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο spin-off της Disney, ως παιδί ηθοποιός, στο Girl Meets World, και κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της, Eyes Wide Open, το 2015. Της πήρε 10 χρόνια, αλλά πάντα ήξερε ότι θα ερχόταν η ώρα της. «Νιώθω ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν σύμπτωση», λέει. «Επειδή πάντα ένιωθα μια πολύ περίεργη σχέση με το σύμπαν και πάντα ένιωθα ότι θα πήγαινε καλά». Φέτος, η Κάρπεντερ θα κυκλοφορήσει το Man's Best Friend, τη συνέχεια του Short n' Sweet. Το άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου, περιλαμβάνει το νέο single Manchild, ένα πικάντικο φιλί σε έναν πρώην.

Όλα αυτά τα λέει στο Rolling Stone, σε νέα συνέντευξή της. Θέλει να κάνει ό,τι θέλει και μαθαίνει να μην ασχολείται με τα υπόλοιπα. «Βρίσκομαι σε εκείνο το σημείο της ζωής μου που σκέφτομαι: "Περίμενε ένα λεπτό, δεν υπάρχουν κανόνες". Αν εμπνευστώ να γράψω και να δημιουργήσω κάτι καινούργιο, θα προτιμούσα να το κάνω. Γιατί να περιμένω τρία χρόνια απλώς και μόνο για να περιμένω τρία χρόνια; Όλα έχουν να κάνουν με το τι μου φαίνεται σωστό. Μαθαίνω να το ακούω πολύ περισσότερο, αντί για αυτό που θεωρείται σωστή ή λάθος κίνηση».

Για να βγάλει νόημα από όσα νιώθει, τα γράφει σε χαρτί. Βασικά, τα γράφει στα notes του κινητού της. Έχοντας μεγαλώσει ως παιδί ηθοποιός, η Κάρπεντερ έχει συνηθίσει τη δημόσια προσοχή, αλλά αυτή η προσοχή πολλαπλασιάζεται επί χίλια το τελευταίο διάστημα. Συχνά μεταμφιέζεται φορώντας μια καφέ περούκα, σημειώνει στη συνέντευξή της. «Νομίζω ότι είμαι ένα πραγματικά χαλαρό άτομο. Αν κάποιος μου φέρεται σαν να είμαι άνθρωπος, σίγουρα θέλω να γνωρίζω ανθρώπους. Μόνο όταν οι άνθρωποι γίνονται περίεργοι λέω :"Ωωω, και τώρα θα κλειδωθώ στο σπίτι μου προς το παρόν"».

«Οι άνθρωποι υποτιμούν πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς το να είσαι νέα γυναίκα, να έχεις σχέσεις και μετά να έχεις μια ομάδα ξένων να έχουν απόψεις γι' αυτές», τονίζει για όσα γράφονται για την προσωπική της ζωής. Και κλείνει με την πιο σωστή τοποθέτηση που ακούσαμε για σήμερα: «Δεν έχει υπάρξει ξανά εποχή όπου οι γυναίκες να έχουν υποστεί τόση επικριτικότητα».