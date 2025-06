Η Κίρα Νάιτλι είπε ότι ο κόσμος τη θεωρούσε «απαίσια ηθοποιό» μετά από τους «Πειρατές της Καραϊβικής»

«Έλαβα απαίσιες κριτικές — ή τουλάχιστον αυτές που θυμάμαι ήταν απαίσιες»

Γίνεται να κερδίσεις διθυραμβικές κριτικές και ταυτόχρονα επικριτικά σχόλια; Όταν βρίσκεσαι στο Hollywood, κάνεις τα πρώτα βήματα στην καριέρα σου και είσαι και γυναίκα, γίνεται. Κάτι που συνέβη και στην αρχή της καριέρας της Κίρα Νάιτλι.

Η ηθοποιός, επανενώθηκε με τη συμπρωταγωνίστριά της στο Pride & Prejudice, Ρόζαμουντ Πάικ, για να γιορτάσει την 20ή επέτειο του ρομαντικού δράματος με το Vanity Fair, και θυμήθηκε πόσο μπερδεμένη ήταν η περίοδος κυκλοφορίας της ταινίας, όταν ήταν ακόμα νέα ηθοποιός. «Οι Πειρατές της Καραϊβικής είχαν ήδη βγει, αλλά νομίζω ότι στη δημόσια συνείδηση με θεωρούσαν απαίσια ηθοποιό», είπε Κίρα Νάιτλι, αρχικά.

«Αλλά παράλληλα είχα αυτή την απίστευτα μεγάλη επιτυχία με τους Πειρατές. Νομίζω ότι το Περηφάνια και Προκατάληψη ήταν η πρώτη ταινία που σημείωσε μια απίστευτα μεγάλη επιτυχία, αλλά και επαινέθηκε από τους κριτικούς. Θυμάμαι, λοιπόν, ότι βγήκε ίσως την ίδια χρονιά, ίσως περίπου την ίδια εποχή με τους Πειρατές 2. Και έλαβα τις χειρότερες κριτικές όλων των εποχών για αυτό, και στη συνέχεια ήμουν υποψήφια για Oscar την ίδια εποχή - ήταν, στο 21χρονο μυαλό μου, κάτι που με μπέρδευε».

Η Κίρα Νάιτλι ήταν 20 ετών όταν προτάθηκε για Oscar Α' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία Περηφάνια και Προκατάληψη. Ήταν η πρώτη υποψηφιότητα για Oscar στην καριέρα της, κάτι που την έκανε την τρίτη νεότερη υποψήφια στην κατηγορία, μέχρι τότε. Η ηθοποιός ήταν ήδη γνωστή όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα, όχι μόνο χάρη στους Πειρατές, αλλά και σε επιτυχημένες ταινίες όπως το Bend It Like Beckham και το Love Actually.

«Έλαβα απαίσιες κριτικές — ή τουλάχιστον αυτές που θυμάμαι, ή αυτές που, στο μυαλό ενός 17χρονου, πραγματικά τις κατανοείς», είπε για τις κριτικές του Bend It Like Beckham. «Φυσικά, είναι μόνο αυτές που είναι αρνητικές. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν η πρώτη φορά που ήταν αναμφισβήτητα θετική, σωστά;». Η Νάιτλι είπε σε συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου πέρυσι ότι «είναι αστείο όταν έχεις κάτι που σε διαμορφώνει και σε καταστρέφει ταυτόχρονα», αναφερόμενη στις εξαιρετικά επιτυχημένες ταινίες που την έχουμε δει.