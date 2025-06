“Τα Σαγόνια του Καρχαρία”: 50 χρόνια αργότερα, η Λορέιν Γκάρι αποκάλυψε πως ήταν ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Σο

Αν και είχαν μόλις τρεις σκηνές μαζί, ήταν αρκετό διάστημα για να νιώσει η Λορέιν Γκάρι κάτι περισσότερο από θαυμασμό για τον Ρόμπερτ Σο

«Τα Σαγόνια του Καρχαρία», η ταινία που σκηνοθέτησε o Στίβεν Σπίλμπεργκ και άλλαξε τον κινηματογράφο, αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά θρίλερ στην ιστορία, σηματοδοτώντας τη γέννηση του λεγόμενου καλοκαιρινού blockbuster. Αν και στη συνέχεια υπήρξαν σίκουελ, κανένα δεν πλησίασε την επιτυχία του πρώτου φιλμ.

Σε αυτή την ταινία, 50 έτη αργότερα, αποκαλύφθηκε πως είχε γεννηθεί και ένας έρωτας. Η Λορέιν Γκάρι, παραχωρώντας συνέντευξη στο περιοδικό People, είπε πως ήταν τρελά ερωτευμένη με τον συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Σο, ο οποίος ενσάρκωσε τον κυνηγό καρχαριών Κουίντ. «Ήμουν τρελά ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Σο. Δεν ήταν μόνο ένας γοητευτικός ηθοποιός - ήταν θεατρικός συγγραφέας, διανοούμενος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Με είχε συναρπάσει πραγματικά».

'Jaws' Actress Lorraine Gary Admits She Had a 'Mad Crush' on Costar Robert Shaw (Exclusive) https://t.co/9Rmk6udqPI

— People (@people) June 19, 2025