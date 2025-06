Ο Μπραντ Πιτ μιλά για την απόφαση να πάει στους Ανώνυμους Αλκοολικούς: "Ήταν μια δύσκολη περίοδος, χρειαζόμουν επανεκκίνηση"

Για το ταξίδι απεξάρτησης από το αλκοόλ μίλησε ο Μπραντ Πιτ, προβαίνοντας σε μια εξομολόγηση για την εμπειρία του στους ΑΑ (Ανώνυμους Αλκοολικούς).

Ο Μπραντ Πιτ ανήκει στην κατηγορία των celebrities που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τον εθισμό στο αλκοόλ. Ο σταρ του Χόλιγουντ έχει παραδεχτεί δημόσια στο παρελθόν ότι υπήρξε εξαρτημένος και ότι χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να βγει από αυτόν τον λαβύρινθο και να κοιτάξει ξανά τη ζωή με «καθαρά» μάτια.

Ο 61χρονος ηθοποιός πέρασε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της διαδρομής του, ωστόσο δεν έκανε πίσω. Μιλώντας στο podcast Armchair Expert, ο Μπραντ Πιτ αναφέρθηκε στην προσπάθεια να ξεφύγει από τον εθισμό του στο αλκοόλ, περιγράφοντας πως η πιο καθοριστική στιγμή αυτής της εμπειρίας ήταν η πρώτη συνάντησή του με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς. Ο ηθοποιός ένιωθε μια εσωστρέφεια και μια ανασφάλεια, ωστόσο δεν επέτρεψε στον φόβο του να σταθεί εμπόδιο σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε.

Brad Pitt gets candid about attending Alcoholics Anonymous after the turmoil of his split from Angelina Jolie: "I needed rebooting." pic.twitter.com/ceu1FxIUxM

«Δοκίμαζα τα πάντα, ό,τι μου πρότειναν. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Χρειαζόμουν επανεκκίνηση. Όλη αυτή η εμπειρία μου έδωσε την άδεια να πω "οκ, θα δοκιμάσω να εκτεθώ", και τελικά το αγάπησα. Ήταν πραγματικά κάτι ξεχωριστό, ειδικά για κάποιον από τα Όζαρκ, όπου οι άνδρες λένε πάντα "όλα καλά"», εξομολογήθηκε ο Μπραντ Πιτ, τονίζοντας πως ήταν μια συγκινητική και απελευθερωτική διαδικασία. Ο ηθοποιός παρακολούθησε τις εξομολογήσεις των συνανθρώπων του με σεβασμό και θαύμασε όλους αυτούς τους άνδρες που μίλησαν ανοιχτά και με ειλικρίνεια για τη μάχη τους με το αλκοόλ.

Έχοντας αφήσει πίσω του αυτό το «γκρίζο» κομμάτι της προσωπικής ιστορίας του, ο Μπραντ Πιτ έχει κάθε λόγο να νιώθει ευγνώμων που συμμετείχε στους ΑΑ, καταφέρνοντας να βοηθήσει ουσιαστικά τον εαυτό του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το πρόβλημα με το αλκοόλ του ηθοποιού αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στο τέλος του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί. Όπως, μάλιστα, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν, στους New York Times, συμμετείχε στους ΑΑ, μετά τον επεισοδιακό και δύσκολο χωρισμό τους το 2016.

Brad Pitt discussed the first Alcoholics Anonymous recovery meeting he attended after his tumultuous divorce from Angelina Jolie.



“I needed rebooting, I needed to wake the fuck up in some areas.”https://t.co/mBoODHtzjo pic.twitter.com/C0LMaG8AeB

— Rolling Stone (@RollingStone) June 23, 2025