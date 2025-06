Πέδρο Πασκάλ: «Στα 40 ένιωθα δυνατός. Μπαίνοντας στα 50, αισθάνθηκα πολύ ευάλωτος»

Όλος ο κόσμος είναι ερωτευμένος με τον Πέδρο Πασκάλ. Ξέρουμε το γιατί

Εάν πεις Daddy ή Zazzy θα καταλάβουμε αμέσως για ποιον μιλάς. Για τους προφανείς λόγους, εμείς τον αποκαλούμε Πέδρο Πασκάλ. Α, ναι, έτσι τον λένε. Είναι ο Πέδρο, ο ηθοποιός των The Fantastic Four, The Last of Us, Materialists, Eddington, The Mandalorian, o άνθρωπος που δεν παίρνει και πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του, του αρέσει να πίνει κοκτέιλ και λατρεύει το τυρί. Ό,τι βλέπεις εξωτερικά, αυτό ακριβώς είναι και εσωτερικά.

«Στα 30 μου υποτίθεται ότι θα είχα κάνει καριέρα στην υποκριτική», λέει σε συνέντευξή του στο Vanity Fair. «Τα τελευταία 29 χωρίς καριέρα σήμαιναν ότι όλα είχαν τελειώσει, σίγουρα». Νιώθοντας απελπισμένος, ο Πέδρο Πασκάλ άρχισε να ψάχνει για άλλα επαγγέλματα. Αλλά κάθε φορά που πλησίαζε στο να πραγματοποιήσει το όνειρό του, φίλοι και συγγενείς παρενέβαιναν. Οι άλλοι του δάνειζαν χρήματα και τον φρόντιζαν μέχρι τα 30 του. «Είχα αγγέλους γύρω μου όλη την ώρα». Σήμερα, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην καριέρα του και πόσο ερωτευμένος είναι ο κόσμος μαζί του.

Ο Πέδρο Πασκάλ έκλεισε τα 50 τον Απρίλιο, ένα ορόσημο που προσέγγισε με εκνευρισμό και φόβο. «Μπαίνοντας στα 40 μου ένιωθα ενήλικας και δυναμικός», λέει ο Πασκάλ. «Στα 50 ένιωθα πιο ευάλωτος - πολύ πιο ευάλωτος». Ακόμα και όταν βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου; «Πιο πολύ, πιο πολύ. Τι ανόητο πράγμα για έναν 50χρονο άντρα - να έχει όλη αυτή την προσοχή. Αυτό είναι τόσο περίεργο, καταλαβαίνεις τι εννοώ;», λέει.

Ήταν εννέα μηνών όταν οι γονείς του έφυγαν από τη Χιλή για να ξεφύγουν από τη δικτατορία του στρατηγού Πινοσέτ και τελικά εγκαταστάθηκαν στο Σαν Αντόνιο. Η μητέρα του Πασκάλ ήταν μια 22χρονη πολιτική πρόσφυγας, με δύο παιδιά, που σπούδαζε παιδοψυχολογία. Τις μέρες που δεν είχε μπέιμπι σίτερ, τον άφηνε στον κινηματογράφο. Ο πατέρας του, ήταν πολύ απαιτητικός. «Έπρεπε να έχεις καλούς βαθμούς, καλούς τρόπους, καλό γούστο, πάντα». Στο γυμνάσιο, η οικογένεια του μετακόμισε στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια. Το γυμνάσιο ήταν μια φρίκη. Τον εκφόβιζαν «επειδή ήταν ένα παράξενο, ευαίσθητο παιδί. Επειδή ήταν ένα παιδί που διψούσε για προσοχή. Επειδή ήταν ερωτευμένος με τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τέχνη».

Ο Πασκάλ ειλικρινά δεν ξέρει αν θα είχε επιβιώσει από τον εκφοβισμό αν η μητέρα του δεν τον είχε βγάλει από το τοπικό σχολικό σύστημα και δεν του είχε βρει μια σχολή για τις τέχνες. Ο ίδιος μετακόμισε μετά από χρόνια στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει υποκριτική στο NYU. Έξι μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, συμφώνησε να αναλάβει την υιοθεσία ενός κουταβιού για να βοηθήσει έναν φίλο. Η Θεατρική Ομάδα LAByrinth, όπου άρχισε να γράφει και να σκηνοθετεί, έγινε καλλιτεχνική σανίδα σωτηρίας, υπόλοιπα σήμερα τα ξέρουμε.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2023, στην επέτειο του θανάτου της μητέρας του, ο Πέδρο Πασκάλ παρουσίασε για πρώτη φορά την εκπομπή Saturday Night Live. Ήταν ένας θρίαμβος. Στον μονόλογό του, τίμησε τους γονείς του για το θάρρος τους που εγκατέλειψαν τη Χιλή όταν ήταν μωρό. «Ένιωσα σαν να ήταν εκεί η μητέρα μου. Και... και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ήταν μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση μιας επετείου», σημειώνει.