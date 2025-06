Μπιγιονσέ: Το παραλίγο "ιπτάμενο" ατύχημα που τρόμαξε τους θαυμαστές της - Έσπασε η κατασκευή στον αέρα

Η στιγμή που οι χιλιάδες θαυμαστές της Μπιγιονσέ «πάγωσαν» στη συναυλία της.

Δεν είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς ήθελε η Μπιγιονσέ να θυμόμαστε από τη χθεσινοβραδινή συναυλία της στο Χιούστον. Ίσως τις ερμηνευτικές και χορευτικές ικανότητές της; Το εντυπωσιακό performance ή τις εκπλήξεις που επιφύλασσε για τους χιλιάδες θαυμαστές της; Για το μόνο που είμαστε σίγουροι πως δεν θα ήθελε να συγκρατήσουμε, είναι το παραλίγο «ιπτάμενο» ατύχημά της. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι σοβαρά, ωστόσο οι συνεργάτες παρενέβησαν άμεσα, βοηθώντας την.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: Η Μπιγιονσέ είχε χθες μια προγραμματισμένη συναυλία στο Χιούστον, με τους θαυμαστές της να ανυπομονούν γι’ αυτή τη συνάντηση. Η τραγουδίστρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό - όπως κάθε φορά - ωστόσο ένα ατύχημα παραλίγο να χαλάσει το ευχάριστο κλίμα της βραδιάς. Λίγο πριν το φινάλε της συναυλίας, η Μπιγιονσέ εμφανίστηκε πάνω σε μια ιπτάμενη κατασκευή - ένα αιωρούμενο αυτοκίνητο - εντυπωσιάζοντας το κοινό εντός της αρένας.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR

