Ο ASAP Rocky φαίνεται πως έκανε κατά λάθος gender reveal - Το φύλο του τρίτου παιδιού του με τη Ριάνα

Ουπς! Ο ASAP Rocky φαίνεται πως πρόδωσε το φύλο του μωρού που περιμένουν με τη Ριάνα.

Η Ριάνα και ο ASAP Rocky θα γίνουν γονείς για τρίτη φορά και το μωρό τους αναμένεται να γεννηθεί μέσα στο 2025. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός στο Met Gala τον περασμένο Μάιο, που εμφανίστηκε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, συνοδεύοντας τον αγαπημένο της. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο αγοράκια και πολλοί αναρωτιούνται, αν θα συνεχιστεί το ίδιο φύλο ή αν ήρθε η στιγμή να εισέλθει και ένα κορίτσι στην οικογένεια.

Η απάντηση ήρθε από εκεί που δεν το περιμέναμε. Η Ριάνα και ο ASAP Rocky μπορεί να είναι δημόσια και πολύ επιτυχημένα πρόσωπα στους κλάδους τους, ωστόσο την ιδιωτική ζωή τους προσπαθούν να την κρατούν όσο το δυνατόν μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η τραγουδίστρια ανακοίνωσε όλες τις εγκυμοσύνες της τη στιγμή που δεν γινόταν να κρυφτούν άλλο.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Smurfs» στο Βέλγιο, με τον ASAP Rocky και την εγκυμονούσα Ριάνα, να δίνουν το «παρών» . Όταν ο παρουσιαστής του «Entertainment Tonight» ρώτησε, αν το παιδί που περιμένουν να γεννηθεί σε λίγο καιρό, είναι κορίτσι, ο ίδιος απάντησε καταφατικά, λέγοντας: «Ναι, φίλε, είναι». Έπειτα, αναφέρθηκε στη Στρουμφίτα - τον χαρακτήρα που υποδύεται η Ριάνα - επιβεβαιώνοντας με κάποιον τρόπο το φύλο του μωρού τους.

