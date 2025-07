Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ απάντησε (ξανά) στη σκληρή κριτική που δέχεται για τα κιλά της

«Περνάω μια από τις πιο βαθιά οδυνηρές στιγμές της ζωής μου. Το σώμα κρατάει το σκορ»

H Κέιτ Μπέκινσεϊλ έχει βρεθεί πολλές φορές στη λάθος πλευρά του διαδικτύου. Εκεί όπου οι άνθρωποι λένε την αποψούλα τους για τα κιλά των άλλων, χωρίς κανείς να τη ζητήσει. Και ενώ η ίδια έχει μοιραστεί εδώ και καιρό τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, ότι μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο από τον Δεκέμβριο του 2023 και πως μέσα σε όλα έπρεπε να διαχειριστεί την απώλεια του πατριού της και τη διάγνωση της μητέρας της με καρκίνο τέταρτου σταδίου, τον κόσμο συνεχίζει να τον απασχολεί η εξωτερική της εμφάνιση.

Για ακόμα μία φορά, λοιπόν, η Κέιτ Μπέκινσεϊλ μίλησε για τη δραματική απώλεια βάρους της, αφού ένας θαυμαστής της σχολίασε την εμφάνισή της μέσω των social media. Την Τρίτη, η ηθοποιός κοινοποίησε μια ανάρτηση που έχει σβήσει από τότε, η οποία περιελάμβανε αρκετές φωτογραφίες της με μπικίνι. «Αγάπη μου, ειλικρινά νομίζω ότι έχεις πρόβλημα. Δεν φαίνεσαι καλά. Νομίζω ότι χρειάζεσαι βοήθεια», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτησή της.

Και η Μπέκινσεϊλ απάντησε: «Ναι, έχω. Περνάω μια από τις πιο βαθιά οδυνηρές στιγμές της ζωής μου. Το σώμα κρατάει το σκορ». Η ίδια δεν επεκτάθηκε περαιτέρω στην απάντησή της, αλλά μάλλον αυτό που έγραψε αναφερόταν στο αναγνωρισμένο βιβλίο «The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma», γραμμένο από τον Μπέσελ Βαν Ντερ Κολκ. Η φερόμενη ανάρτηση έρχεται λιγότερο από ένα μήνα αφότου έγινε γνωστή η είδηση ότι η Κέιτ Μπέκινσεϊλ υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας τους παραγωγούς της ταινίας της του 2024, Canary Black, για «αμέλεια, βία και πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας».

«Δεν είναι κριτική, αλλά νομίζω ότι έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά τον τελευταίο καιρό», έγραψε ένας χρήστης πριν μερικούς μήνες κάτω από άλλη ανάρτησή της. Η ίδια, απάντησε: «Αν δεν είναι κριτική, είναι μια παθητική επιθετική, εντελώς περιττή γνώμη, από κάποιον που δεν γνωρίζω, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα για όσα περνάω. Έτσι, την επόμενη φορά που θα θελήσεις να σχολιάσεις το σώμα κάποιου, σου προτείνω να το κρατήσεις για τον γαμ@@@ εαυτό σου».