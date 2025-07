Η Άγιο Εντεμπίρι μόλις έγινε η νεότερη μαύρη γυναίκα με τρεις υποψηφιότητες για Emmy

Η Άγιο Εντεμπιρί δεν συγκεντρώνει απλώς υποψηφιότητες, αφήνει και το στίγμα της

Μόλις χθες μάθαμε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Emmy. Όπως ήδη θα γνωρίζεις, η επιτυχημένη σειρά της ης Apple TV, Severance, «σάρωσε» με 27 υποψηφιότητες, ενώ η σειρά The Penguin ακολούθησε με 24. Εκτός των άλλων, η Κάθι Μπέιτς, από τη σειρά σειρά Matlock, έγινε η γηραιότερη υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά στα Emmy 2025, ενώ ο 15χρονος Όουεν Κούπερ από το Adolescence, ο νεότερος υποψήφιος στην ιστορία.

Ακόμα μία ηθοποιός, όμως, έγραψε ιστορία. Κι αυτή είναι η Άγιο Εντεμπίρι, καθώς έγινε η νεότερη μαύρη γυναίκα που έλαβε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy. Η 29χρονη με καταγωγή από Νιγηρία και Αμερική, είναι επίσης η πρώτη μαύρη γυναίκα που προτάθηκε για υποκριτική και σκηνοθεσία στις κατηγορίες κωμωδίας την ίδια χρονιά, σύμφωνα με το Variety.

Ayo Edebiri makes #Emmys history as the youngest Black woman to receive 3 acting nominations.



She’s also nominated for directing the episode “Napkins,” becoming the first woman to be nominated for acting and directing in the comedy categories in the same year.… pic.twitter.com/RAYDE9Walv

— Variety (@Variety) July 15, 2025