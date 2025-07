Έργα τέχνης του Τζόνι Ντεπ πωλούνται σε γκαλερί

Ο Τζόνι Ντεπ κυκλοφόρησε τη συλλογή έργων τέχνης "Let the Light In", σε περιορισμένη έκδοση, αφιερωμένα στο φως, την οικογένεια και την αυτογνωσία.

Ο Τζόνι Ντεπ αποκάλυψε τη νέα του συλλογή τέχνης με τίτλο Let the Light In, ένα έργο καρδιάς που αντικατοπτρίζει σημαντικές προσωπικές στιγμές του. Η συλλογή αποτελείται από δύο πίνακες σε περιορισμένη έκδοση 195 τεμαχίων, διαθέσιμους αποκλειστικά μέσω του Castle Fine Art.

Η σειρά, που ξεκίνησε να δημιουργείται στις αρχές του 2000, καταγράφει ένα κρίσιμο στάδιο στην προσωπική και καλλιτεχνική ζωή του Depp. Το πρώτο έργο, Add the Light, είναι μια ακουαρέλα αυτοπροσωπογραφία που αποκαλύπτει την ευπάθεια και τη συναισθηματική του αναζήτηση. Το δεύτερο έργο, με τίτλο “A Rose Is a Rose Is a Rose”, παρουσιάζει ένα λεπτομερές τριαντάφυλλο αφιερωμένο στην κόρη του, Lily-Rose.

Η συλλογή αναδεικνύει την καλλιτεχνική εξέλιξη του Ντεπ εμπνευσμένη από το φως, την οικογένεια και την ηρεμία του σπιτιού στο Le Hameau. «Το μόνο πράγμα που μπορείς πραγματικά να κάνεις είναι να προσθέσεις φως σε αυτό που υπάρχει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Το Let the Light In ολοκληρώνει μια τριλογία προσωπικής έκφρασης που ξεκίνησε το 2023 με το The Bunnyman Genesis, αφιερωμένο στον γιο του Τζακ, και συνεχίστηκε το 2024 με το Tarot, εμπνευσμένο από τη Βανέσα Παραντίς. Με αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, ο ηθοποιός προσφέρει ένα τρυφερό πορτρέτο της πατρότητας και της δημιουργικής του ταυτότητας.

Κάθε έργο είναι υπογεγραμμένο και διατίθεται είτε μεμονωμένα είτε ως σύνολο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του Ντεπ να «αγκαλιάσουμε το φως» μέσα από την τέχνη.