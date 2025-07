Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ: Πνίγηκε ο ηθοποιός της σειράς "The Cosby Show" σε διακοπές στην Κόστα Ρίκα

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν, ο Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ άφησε την τελευταία πνοή του στα 54 χρόνια του.

Μοιραίες αποδείχθηκαν για τη ζωή του, οι οικογενειακές διακοπές που έκανε ο Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ στην Κόστα Ρίκα. Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «The Cosby Show», πνίγηκε, ενώ κολυμπούσε. Παρά την προσπάθεια των υπόλοιπων λουόμενων να κρατηθεί στη ζωή, ο ίδιος δεν τα κατάφερε και απεβίωσε στα 54 χρόνια του.

Τόσο οι περαστικοί όσο και οι πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό είχαν άμεσα αντανακλαστικά, όμως λίγα λεπτά μετά τη διάσωσή του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο του συμβάντος. Σύμφωνα με το πόρισμα των αρχών, ο Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ «προφανώς πέθανε από ασφυξία λόγω βύθισης». Ίσως να παρασύρθηκε από κάποιο ρεύμα, χάνοντας τη ζωή του.

Malcolm-Jamal Warner, Who Played Son Theo on 'The Cosby Show,' Dies at 54 After Drowning on Family Trip https://t.co/BvJLCOsImo

— People (@people) July 21, 2025