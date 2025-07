Η Σάλμα Χάγιεκ ποζάρει με μπικίνι δίπλα στον ωκεανό. Πόσο σέξι το θες; Ναι

Sexiness is her middle name

Μετά την jaw-dropping φωτογράφισή της για το εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit, πριν λίγους μήνες, η Σάλμα Χάγιεκ πόζαρε ξανά πιο αισθησιακή από ποτέ για την μεξικάνικη έκδοση του περιοδικού. Και μας άφησε ξανά απλώς να τη χαζεύουμε.

«Το εξώφυλλό μας ξεπερνά την ομορφιά: Γιορτάζει τη δύναμη και την υπερηφάνεια του να είσαι Μεξικανός. Το @si_swimsuit φτάνει στο Μεξικό και η @salmahayek πρωταγωνιστεί στο πρώτο τεύχος του #SportsIllustratedMéxico», έγραψε στο IG του το περιοδικό. Σε μια εκπληκτική φωτογραφία, η ηθοποιός επιδεικνύει την απίστευτη σιλουέτα της φορώντας ένα μακραμέ μπικίνι με φλοράλ σχέδια. Από τον λαιμό της, κρέμεται μια μακριά χρυσή αλυσίδα, ενώ στο χέρι της φοράει ένα χρυσό βραχιόλι. Η φωτογράφιση έγινε δίπλα στον ωκεανό, με τα σκούρα μαλλιά της Σάλμα Χάγιεκ να πέφτουν κυματιστά στην παραλία.

Η ίδια μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφισης, όπου τη βλέπουμε να φοράει ένα κρεμ μπικίνι και μια χρυσή αλυσίδα για το σώμα, ενώ χορεύει δίπλα σε μια πισίνα. «Το εξώφυλλό μου για το @sportillustrated.mexico κυκλοφορεί τώρα στο Μεξικό με μια ειδική έκδοση #VIVAMEXICO», έγραψε στη λεζάντα της. Η ανάρτησή της ξεπέρασε γρήγορα τα 900.000 likes και συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια από celebrities και θαυμαστές που μιλούσαν για το καλοκαιρινό vibe της και τον τρόπο που λικνίζει τους γοφούς της.

«Θυμάμαι όταν ήμουν νέα, πριν από πολύ, πολύ καιρό, ήμουν πάντα ενθουσιασμένη όταν έβλεπα το τεύχος με τα μαγιό του Sports Illustrated και σκεφτόμουν: "Ποια θα είναι μέσα;". Φυσικά, δεν έμοιαζα με μοντέλο, οπότε δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι μια μέρα θα ήμουν σε αυτό», μοιράστηκε η Σάλμα Χάγιεκ σε συνέντευξή της για το περιοδικό. «Αν κάποιος μου έλεγε ότι θα ήμουν εδώ στα 58 μου, θα τον έστελνα στο τρελοκομείο, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει και αυτό είναι συναρπαστικό», είπε και συνέχισε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από μια ορισμένη ηλικία, πρέπει να αποτραβηχτούμε από το να αγκαλιάσουμε τη ζωή στο έπακρο», είπε.