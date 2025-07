Χάιντι Κλουμ: Καταρρίπτει τα ηλικιακά πρότυπα και προτρέπει τις γυναίκες να αγκαλιάζουν το σώμα τους (και) μετά τα 50

Η Χάιντι Κλουμ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω, που αμφιβάλλουν για το σώμα τους, επειδή πάτησαν τα 50.

Η Χάιντι Κλουμ αρνείται να μπει στα καλούπια της εποχής, που θέλει τις γυναίκες μετά τα 50 να περιθωριοποιούνται και να κάνουν ένα βήμα πίσω σε όλα, επειδή κάποιοι τους φόρεσαν τη ταμπέλα του «μεγάλωσες». Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, στα 52 χρόνια της, διανύει μία από τις πιο ώριμες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της, δίνοντας στην ηλικία της την αξία που της αρμόζει. Άλλωστε είναι απλά ένας αριθμός και τίποτα περισσότερο.

Στη νέα της φωτογράφιση για το περιοδικό People, η Χάιντι Κλουμ ποζάρει με αυτοπεποίθηση στον φακό και μιλά για τη ζωή της, καθιστώντας σαφές πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο (και βασικά δεν αποτέλεσε ποτέ) ούτε στον τρόπο έκφρασης ούτε στον τρόπο ντυσίματος. Το μοντέλο δεν έχει αλλάξει το στιλ της, εξακολουθώντας να φοράει όλα εκείνα τα σέξι ρούχα, που την κάνουν να νιώθει όμορφα με το σώμα της.

Heidi Klum defends her signature bikini and lingerie photos with daughter Leni: ‘Don’t hide in your 50s’ https://t.co/90XqVrRT12 pic.twitter.com/MYk2dp0sM0

— Page Six (@PageSix) July 28, 2025