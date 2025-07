Πέθανε ο Άλον Αμπούτμπουλ στα 60 χρόνια του - Κατέρρευσε στην παραλία

Ο Άλον Αμπούτμπουλ “έφυγε” ξαφνικά από τη ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ο Άλον Αμπούτμπουλ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ισραηλινούς ηθοποιούς με σημαντική διεθνή πορεία, «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, τόσο στη χώρα του όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός κατέρρευσε στην παραλία HaBonim, βόρεια της Χάιφα, στις 29 Ιουλίου, ενώ απολάμβανε το πρωινό μπάνιο του. Παρότι ειδοποιήθηκαν άμεσα οι διασώστες και έγινε προσπάθεια ανάνηψης για περισσότερη από μία ώρα, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Όπως ανέφεραν μάρτυρες, ο Άλον Αμπούτμπουλ, αφού βγήκε από τη θάλασσα, δήλωσε ότι δεν ένιωθε πολύ καλά. Λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσε. Αν και τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, όλα δείχνουν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση. Συνάδελφοί του, πολιτιστικοί φορείς και άνθρωποι του κινηματογράφου τον αποχαιρέτησαν με λόγια αγάπης και θαυμασμού μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, αποχαιρέτησε τον ηθοποιό, γράφοντας στον λογαριασμό του στο Twitter: «Χθες το βράδυ παρακολούθησα μια συνέντευξή του, όπου μιλούσε για τη νέα του ταινία με πάθος που φαινόταν καθαρά, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια πορείας. Ο Άλον ήταν βραβευμένος με Ophir και Τηλεοπτικό Βραβείο, υποδυόμενος ρόλους με συναίσθημα και βάθος, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στον πολιτισμό μας. Αιωνία του η μνήμη».

Ο εκπρόσωπός του μίλησε στο «Entertainment Tonight», λέγοντας: «Ο Άλον ήταν ένας λαμπρός ηθοποιός, ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ένα ισραηλινό είδωλο, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ένας στοργικός πατέρας των τεσσάρων παιδιών του, και ένας αγαπητός φίλος μου και πολλών άλλων. Κατείχε τόσο ηθική όσο και πνευματική διαύγεια που σπάνια βρίσκεις. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η οικογένειά του βρίσκεται σε σοκ. Θα μας λείψει πολύ. Ας είναι ευλογία η μνήμη του».

Ο Άλον Αμπούτμπουλ είχε μακρά πορεία τόσο στο ισραηλινό θέατρο και τον κινηματογράφο, όσο και σε διεθνείς παραγωγές. Έγινε γνωστός στο Ισραήλ μέσα από τον ρόλο του στην ταινία Two Fingers from Sidon, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε αμέτρητες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το διεθνές κοινό τον γνώρισε από ταινίες όπως Rambo III, Munich, Body of Lies, αλλά κυρίως από τη συμμετοχή του στο The Dark Knight Rises, που υποδύθηκε τον ρώσο πυρηνικό επιστήμονα Dr. Leonid Pavel. Είχε επίσης εμφανιστεί στη σειρά Snowfall, υποδυόμενος τον Avi Drexler, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του.