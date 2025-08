Λίντσεϊ Λόχαν: “Είναι απογοητευτικό να βλέπεις ότι το παρελθόν επισκιάζει τις δυνατότητές σου”

Η Λίντσεϊ Λόχαν αποκαλύπτει πως παλεύει να ξεφύγει από την τυποποίηση ρόλων και επιστρέφει δυναμικά με νέες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές προκλήσεις.

Η Λίντσεϊ Λόχαν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ των αρχών της δεκαετίας του 2000, επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, με στόχο να αλλάξει την εικόνα που έχει χτιστεί γύρω από το όνομά της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times U.K., η ηθοποιός παραδέχθηκε πως για χρόνια την είχαν «κατηγοριοποιήσει» σε συγκεκριμένους τύπους ρόλων και πλέον είναι αποφασισμένη να σπάσει αυτόν τον κύκλο.

«Ναι, νομίζω ότι κατηγοριοποιήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ακόμα και σήμερα πρέπει να παλέψω για να συμμετάσχω σε πιο εκλεπτυσμένα πρότζεκτ. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις ότι το παρελθόν σου επισκιάζει τις δυνατότητές σου. Θέλω να ανοίξω πόρτες σε νέες προοπτικές και να μην αφήσω σε κανέναν άλλη επιλογή». Με χιούμορ και αυτοπεποίθηση πρόσθεσε: «Αν ο Μάρτιν Σκορτσέζε με καλέσει, δεν πρόκειται να πω όχι».

Η Λόχαν ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί-θαύμα με την επιτυχία του The Parent Trap το 1998 και έγινε παγκοσμίως γνωστή με ταινίες όπως Mean Girls και Freaky Friday. Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αποσύρθηκε προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη ζωή. «Ήθελα να ζήσω λίγο κανονικά, να βρω ξανά τη σπίθα που με ωθούσε να κάνω ταινίες», αποκάλυψε.

Σήμερα, η Λόχαν επιστρέφει με ενέργεια και όραμα. Θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στην Τζέιμι Λι Κέρτις στη νέα ταινία Freakier Friday, η οποία έρχεται στους κινηματογράφους στις 8 Αυγούστου, ως συνέχεια της επιτυχίας του 2003. Η νέα εκδοχή υπόσχεται μια πολυγενεακή ανατροπή, με τη Λόχαν πλέον στον ρόλο της μητέρας.

Παράλληλα, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει και να υπογράψει ως εκτελεστική παραγωγός στο νέο θρίλερ του Hulu, Count My Lies, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα και αφηγείται την ιστορία μιας νταντάς που εισβάλλει στα μυστικά μιας οικογένειας.

Κοιτώντας μπροστά, η ηθοποιός δηλώνει πως διψά για έργα με ουσία. «Μου λείπουν οι ταινίες που βασίζονται σε δυνατές ιστορίες, όπως το All About Eve ή το Breakfast at Tiffany’s. Υπάρχει ένα κενό και λαχταρώ να το καλύψω», τόνισε.

Η Λίντσεϊ Λόχαν δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει, αυτή μιας ώριμης, δυναμικής ηθοποιού που αρνείται να περιοριστεί στο παρελθόν της.