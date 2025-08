Megadoc: Το ντοκιμαντέρ για το Megalopolis του Κόπολα

Ο Μάικ Φίγκις καταγράφει τα γυρίσματα του Megalopolis παρουσιάζοντας με μοναδικό τρόπο το όραμα του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: το Megadoc, το ντοκιμαντέρ του Μάικ Φίγκις που καταγράφει την παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας Megalopolis του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Το Megadoc δεν είναι απλώς ένα παρασκηνιακό αφιέρωμα, αλλά μια αυθεντική, προσωπική ματιά στη δημιουργική διαδικασία ενός από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου σινεμά.

Η αρχή έγινε με ένα απλό email και μια φιλική συνάντηση. Ο Κόπολα προσκάλεσε τον φίλο του Φίγκις στο πλατό λίγο πριν ξεκινήσουν τα βασικά γυρίσματα και του έδωσε απόλυτη ελευθερία να κινηματογραφήσει ό,τι ήθελε. Με μια μικρή κάμερα και ένα ευέλικτο συνεργείο, ο Φίγκις απέκτησε πλήρη πρόσβαση σε κάθε πτυχή της παραγωγής – από πρόβες και αναγνώσεις σεναρίου έως στιγμές με τους ηθοποιούς και το τεχνικό επιτελείο.

«Ο Φράνσις μου άνοιξε όλες τις πόρτες – ακόμα και σε αρχειακό υλικό δεκαετιών», ανέφερε ο Φίγκις. «Οι ηθοποιοί ήταν ειλικρινείς για την εμπειρία τους και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Φράνσις. Ήταν πραγματικό προνόμιο να είμαι παρών».

Ο ίδιος ο Κόπολα δήλωσε πως το ντοκιμαντέρ δεν προσφέρει μια ξεκάθαρη αφήγηση, αλλά παρουσιάζει όλα όσα συνέβησαν, αφήνοντας τον θεατή να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. «Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη – και όλες υπάρχουν μέσα στο Megadoc», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρόμπερτ Σβαρτσμάν της Utopia ανέφερε πως το Megadoc θυμίζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ Hearts of Darkness της Ελεονόρ Κόπολα, το οποίο είχε καταγράψει την ταραχώδη παραγωγή του Apocalypse Now. «Το Megadoc θα είναι για το Megalopolis ό,τι ήταν το Hearts of Darkness για το Apocalypse Now», τόνισε.

Στην ταινία Megalopolis πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Τζανκάρλο Εσποζίτο, Νάταλι Εμάνουελ, Όμπρεϊ Πλάζα, Σάια ΛαΜπεφ, Τζον Βόιτ, Λόρενς Φίσμπερν, Κάθριν Χάντερ και Ντάστιν Χόφμαν.

Το Megadoc κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Βενετίας και θα προβληθεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ στις 19 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα σπάνιο και ακατέργαστο ντοκουμέντο που φωτίζει τη μοναδική δημιουργική ματιά ενός ζωντανού θρύλου του κινηματογράφου.