Η Πάμελα Άντερσον “αδειάζει” τον Σιλβέστερ Στανόλε: Της είπε πως αν βγει μαζί του, θα της αγοράσει Porsche

Αυτό το Χόλιγουντ δεν θα σταματήσει να μας απογοητεύει ποτέ.

Η Πάμελα Άντερσον αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ημερών και ο λόγος δεν είναι άλλος από τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον. Οι δύο ηθοποιοί - οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία «The Naked Gun» - μέσα από την οποία ήρθαν κοντά, παραδέχτηκαν δημόσια τη σχέση τους με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί, κάνοντας όλο τον πλανήτη να μιλάει για αυτούς

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», η Πάμελα Άντερσον μπορεί να μην αναφέρθηκε στον δεσμό της με τον Λίαμ Νίσον, ωστόσο απάντησε σε ένα ερώτημα που είχε απασχολήσει πολύ το Χόλιγουντ - και όχι μόνο - στο παρελθόν. Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει πως ο Σιλβέστερ Σταλόνε της είχε ζητήσει να βγαίνει μαζί του, αγοράζοντάς της ως αντάλλαγμα ένα πολυτελές αυτοκίνητο από την Porsche και ένα διαμέρισμα, προκαλώντας αντιδράσεις. Πάλι καλά, δηλαδή, γιατί στο Χόλιγουντ τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Pamela Anderson reignites Sylvester Stallone feud after claiming he made an indecent proposal https://t.co/y07zMrNNDT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2025

Η Πάμελα Άντεσον είναι το παράδειγμα που θέλουμε στο Χόλιγουντ

Από την πλευρά του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είχε αρνηθεί πως έκανε μια τέτοια πρόταση στην Πάμελα Άντερσον, με την ίδια να επενέρχεται στο θέμα, επισημαίνοντας: «Δεν θα μπορούσε κανείς να το επινοήσει αυτό, καθώς ήταν πολύ συγκεκριμένο». Όπως ανέφερε η Πάμελα Άντερσον, τα ακριβή λόγια του ηθοποιού ήταν «να γίνει το no1 κορίτσι του» και όταν εκείνη απόρησε, αν θα υπάρχει και δεύτερο, η απάντησή του ήταν: «αυτή είναι η καλύτερη προσφορά που θα πάρεις, είσαι στο Χόλιγουντ τώρα».

Όταν ο παρουσιαστής ρώτησε - στο πλαίσιο του χιούμορ - αν κάποιο άλλο αμάξι θα αποτελούσε πιο δελεαστική πρόταση, εκείνη απάντησε γελώντας: «ίσως, μια Shelby Cobra», ξεκαθαρίζοντας πως κάνει πλάκα. Η Πάμελα Άντερσον επέμεινε στην αλήθεια της, όπως την είχε μοιραστεί δημόσια στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας πως ο κόσμος του Χόλιγουντ δεν είναι το ίδιο «φωτεινός» πίσω από τις κάμερες και τους φωτογράφους.

Splash by Ideal Image

Και όχι, ούτε ένα διαμέρισμα ούτε μία Porsche είναι ικανά να «πείσουν» μια γυναίκα να βγει ραντεβού με έναν άνδρα που δεν θέλει. Ούτε αν αυτός είναι ο Σιλβέστρε Σταλόνε. Η Πάμελα Άντερσον δεν δίστασε να αποκαλύψει δημόσια την πρόταση που δέχτηκε - αγνοώντας πιθανά σχόλια και κριτικές - ανοίγοντας τον δρόμο και για τις υπόλοιπες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.