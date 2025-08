Κέιτι Πέρι: Θαυμάστρια λιποθύμησε επί σκηνής στη συναυλία της

Ένα δυσάρεστο συμβάν στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Ντιτρόιτ προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Η Κέιτι Πέρι συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «The Lifetimes Tour», ταξιδεύοντας εντός και εκτός Αμερικής, προκειμένου να συναντήσει τους θαυμαστές της και να ερμηνεύσουν μαζί τις επιτυχίες της. Την περασμένη Κυριακή, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Ντιτρόιτ - πόλη στην πολιτεία του Μίσιγκαν - για μια προγραμματισμένη συναυλία της, ωστόσο, ένα απρόσμενο περιστατικό έμελλε να προκαλέσει αναστάτωση.

Κατά τη διάρκεια του live, η Κέιτι Πέρι κάλεσε στην σκηνή μερικούς θαυμαστές της από το κοινό, προκειμένου να τραγουδήσουν όλοι μαζί ένα τραγούδι. Μία από τις κοπέλες που βρέθηκε στο πλευρό της, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της που θα συμμετείχε σε αυτό το act. Αφού αγκάλιασε, κλαίγοντας, την Κέιτι Πέρι, δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη του κομματιού. Τότε, ήταν που κατέρρευσε επί σκηνής.

Η Κέιτι Πέρι γονάτισε σχεδόν αμέσως για να τη βοηθήσει, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ασφάλειας. Η pop artist φαίνεται να της δίνει νερό μέχρι τη στιγμή που οι υπεύθυνοι την απομακρύνουν από τον χώρο, μεταφέροντάς τη στα παρασκήνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TMZ, η άτυχη θαυμάστρια οδηγήθηκε στον ιατρικό χώρο που είχε διαμορφωθεί, ώστε να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

I've never seen any artist handle such situation better than katy perry did tonight, paused the show & stayed with the fan even after medics came. truly an angel!!! pic.twitter.com/uSBShSxgvw

— Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) August 4, 2025