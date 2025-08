«Καθώς μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι δεν μοιάζω με τους άλλους»

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει εμφανιστεί σε πάνω από 80 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, από κωμωδίες μέχρι θρίλερ, όπως η ρομαντική κωμωδία Blast From the Past του 1999, η κωμική σειρά American Woman του 2018, η κωμωδία τρόμου Perpetrator του 2023 και άλλες. Η Αλίσια Σιλβερστόουν αισθάνεται πολύ δημιουργική. Θέλει συνέχεια να εξερευνά διαφορετικούς ρόλους και χαρακτήρες.

Στην ταινία Pretty Thing του τρέχοντος έτους, για παράδειγμα, ανταλλάσσει την κωμωδία με το ερωτικό θρίλερ και αλλάζει το χαρακτηριστικό ξανθό της χρώμα με ένα μελαγχολικό καστανό για να υποδυθεί μια πλούσια γυναίκα που έχει σχέση με έναν πολύ νεότερο άντρα. «Τα μαλλιά είναι τόσο ωραία», λέει ενθουσιασμένη η Αλίσια Σιλβερστόουν για τη μεταμόρφωση, σημειώνοντας ότι έχει δοκιμάσει το καστανό χρώμα μερικές φορές. «Μου αρέσει να έχω σκούρα μαλλιά. Αλλά καθώς μεγαλώνεις, δεν είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσεις», σημειώνει σε συνέντευξή της στο Byrdie.

Ίσως κάπως λιγότερος οικείος, θα είναι ο ρόλος της μαζί με την Έμμα Στόουν στην πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia (που θα βγει στις 31 Οκτωβρίου). Εκτός από τις πλήρους απασχόλησης δουλειές της ως ηθοποιός, διευθύνει την εταιρεία First Kiss Productions, παρουσιάζει το podcast The Real Heal with Alicia Silverstone, διαχειρίζεται το blog για τον vegan τρόπο ζωής The Kind Life, και εκπροσωπεί την PETA ως εκπρόσωπος.

Στα 48 της, υποστηρίζει ότι παραμένει άνετη με τις αλλαγές που βλέπει πάνω της. Κυριολεκτικά, δεν έχει κάνει ποτέ botox, δεν έχει βάλει fillers και δεν έχει υποβληθεί σε καμία από τις χειρουργικές επεμβάσεις που φαίνονται τόσο διαδεδομένες. «Έχω ρυτίδες», λέει η Αλίσια Σιλβερστόουν. «Δεν ξέρω», συνεχίζει εξηγώντας τη μινιμαλιστική της προσέγγιση στη γήρανση. «Είμαι περίεργη να δω τι θα συμβεί. Θα ήθελα να γίνω ένα παράδειγμα για το πώς θα είναι αυτό».

Η Αλίσια Σιλβερστόουν υποστηρίζει ότι η plant-based διατροφή της είναι «ζωτικής σημασίας» για εκείνη. Τρώει έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχικά επειδή «αγαπούσε τα ζώα» και ήταν τρομοκρατημένη από τις ηθικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής κτηνοτροφίας. Σύντομα, όμως, άρχισε να πιστεύει ότι η διατροφή αυτή ήταν και η πηγή της νεότητας και της ομορφιάς. «Δεν είχα σχεδιάσει την υγεία μου», αναλογίζεται. «Μπορούσα να σκέφτομαι καθαρά, να αισθάνομαι περισσότερα, και να είμαι παρούσα. Ξαφνικά, τα νύχια μου έγιναν πολύ παχιά και δυνατά. Τα μαλλιά μου έγιναν πολύ πυκνά. Τα μάτια μου έγιναν ολόλευκα». «Αυτό είναι το μόνο πράγμα στη ζωή για το οποίο νιώθω τόσο σίγουρη», σημειώνει. «Υπάρχουν τόσα πολλά για τα οποία δεν είμαι σίγουρη, αλλά για αυτό είμαι απολύτως σίγουρη... Νιώθω ότι λειτουργεί πραγματικά καλά με τη γήρανση».

Για μια γυναίκα που από την εφηβεία της έχει «μεγαλώσει» στο Hollywood, είναι αξιοσημείωτο πως δεν αισθάνεται καμία πίεση με τη γήρανση και τα πρότυπα ομορφιάς. «Φυσικά, είναι μέρος αυτής της δουλειάς, αλλά και του να είσαι γυναίκα και να ζεις. Είναι μέρος της κοινωνίας και της κουλτούρας μας», αναγνωρίζει. «Καθώς μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι δεν μοιάζω με τους άλλους. Αλλά δεν χάνω τον ύπνο μου γι' αυτό. Δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό. Διασκεδάζω πάρα πολύ».