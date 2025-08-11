Η Jessie J μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μετά τη μαστεκτομή - “Δεν μπορώ να το πιστέψω”

Η Jessie J εδώ και περίπου δύο μήνες δίνει την προσωπική “μάχη” της με τον καρκίνο.

Η Jessie J έχει μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της τόσο για την επέμβαση όσο και για την περίοδο της ανάρρωσης. Η τραγουδίστρια χειρουργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και πριν από μερικές ημέρες επέστρεψε στο νοσοκομείο εξαιτίας μιας λοίμωξης που την ταλαιπωρούσε. Η περίοδος της ανάκαμψης είναι αρκετά δύσκολη - σωματικά και ψυχικά - γεγονός που απαιτεί υπομονή και συναισθηματική σταθερότητα.

Η Jessie J παραχώρησε συνέντευξη στο Culture Magazine των Sunday Times, μίλησε για την προσωπική μάχη για τον καρκίνο και όλα όσα έχει αποκομίσε αυτούς τους δύο μήνες, μετά τη μαστεκτομή - που έχει δει τη ζωή και το σώμα της να αλλάζουν. Η τραγουδίστρια μπορεί σύντομα να βρεθεί ξανά στο χειρουργείο, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών, όμως παραμένει δραστήρια τόσο ως μητέρα που φροντίζει το νήπιο παιδί της όσο και ως τραγουδίστρια, ετοιμάζοντας την κυκλοφορία του νέου δίσκου της στα τέλη του καλοκαιριού.

Jessie J: Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα της

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, η Jessie J μοιράστηκε μια συνομιλία που είχε με τη μητέρα της, η οποία στέκεται στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα και τη στηρίζει. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι της έχει συμβεί, ωστόσο τα σημάδια στο σώμα της είναι εκεί για να της θυμίζουν τον σημαντικό αγώνα που δίνει.

Jessie J shares heartbreaking moment she 'sobbed' over her scars after undergoing surgery for breast cancer as she reveals son Sky has been 'the light of her life' during health battle https://t.co/rzEAyrhB9v — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 10, 2025

«Προχθές το βράδυ, η μαμά μου μού έκανε μασάζ στο στήθος, γιατί δεν μπορώ να αγγίξω τις ουλές. Και άρχισα να κλαίω: “δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου συνέβη αυτό”. Μου είπε: “μακάρι να ήμουν εγώ”, και εγώ έκλαιγα, εκείνη έκλαιγε. Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν είναι εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της. Και συμπλήρωσε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως ο αγώνας με τον καρκίνο δεν σταματάει μόλις γίνει η επέμβαση: «Οι άνθρωποι νομίζουν ότι, μόλις σου πουν πως είσαι “καθαρή”, όλα τελείωσαν. Αλλά έχω ακόμη μια επέμβαση και πρέπει να αναρρώσω, οπότε πρέπει να σκεφτώ πώς θα συνεχίσω τη χρονιά», είπε.

Η Jessie J είναι μητέρα ενός αγοριού, του 2χρονου Σκάι, ο οποίος είναι η δύναμή της. Στη συνέντευξή της, τον αποκάλεσε το «φως της ζωής της», αφού ακόμα και τις πιο γκρίζες ημέρες του καρκίνου, εκείνος είναι το ουράνιο τόξο, που τη γεμίζει ελπίδα και χαρά. Μαμά και γιος αυτή την περίοδο ζουν χωριστά, με την τραγουδίστρια να έχει αφοσιωθεί στην ανάρρωσή της και τον γιο της να βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του, Τσάναν Κόλμαν, στη Δανία.

