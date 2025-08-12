Η Τζένιφερ Άνιστον στο Vanity Fair: Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ και η σχέση της με τη Γκουίνεθ Πάλτροου

Η Τζένιφερ Άνιστον φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού “Vanity Fair”, για το τεύχος Σεπτεμβρίου, και είναι το λιγότερο εντυπωσιακή.

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει τη φήμη του πιο αγαπημένου κοριτσιού της Αμερικής. Έχοντας διανύσει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα στον χώρο της υποκριτικής, έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη για την καριέρα που κατάφερε να χτίσει. Και είναι. Μέσα στα χρόνια της επιτυχίας, της παγκόσμιας δημοφιλίας και της εκτόξευσης της καριέρας της, η ηθοποιός δεν έχασε ποτέ τον εαυτό της. Μπορεί η προσωπική ζωή της να βρέθηκε ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος - και κατ’ επέκταση του σχολιασμού - όμως δεν επέτρεψε στα κουτσομπολιά να επηρεάσουν την ποιότητά της. Στα 56 χρόνια της, η Τζένιφερ Άνιστον είναι γνήσια, αληθινή και ειλικρινής. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Vanity Fair», για το τεύχος Σεπτεμβρίου, και μίλησε ανοιχτά για όλα όσα θα ήθελε κανείς να τη ρωτήσει - δίχως να κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια, δεν το έκανε ποτέ.

Η ηθοποιός άνοιξε όλα εκείνα τα κουτάκια που για χρόνια είχε αφήσει κλειστά ή τουλάχιστον δεν ήθελε να «αγγίξει» δημόσια, απαντώντας για πρώτη φορά σε ερωτήματα, που είμαστε βέβαιοι πως σήμερα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Από τον έρωτα και το πολυσυζητημένο διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, τη φιλία με τη Γκουίνεθ Πάλτροου - η οποία, επίσης, υπήρξε ζευγάρι στα 90’s με τον γοητευτικό ηθοποιό - έως την απώλεια του αγαπημένου της (και μας) Μάθιου Πέρι, τον Οκτώβριο του 2023, μετά από χρόνια ταλαιπωρίας με τις καταχρήσεις. Παράλληλα, η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε στην επαγγελματική διαδρομή της και την καριέρα της, επισημαίνοντας πως μέσα σε αυτές τις δεκαετίες που προηγήθηκαν, πάντα γνώριζε την αξία της ως ηθοποιός και έτσι, ποτέ δεν αδίκησε ή υποβάθμισε τον εαυτό της.

Η Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ

Πριν από 20 χρόνια, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα πάνω στην Τζένιφερ Άνιστον και τον Μπραντ Πιτ. Τότε, οι δύο ηθοποιοί - ή αλλιώς το hot ζευγάρι του Χόλιγουντ - ανακοίνωσε τον χωρισμό του, αφού εκείνος είχε ήδη ξεκινήσει να βγαίνει με την Αντζελίνα Τζολί, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα της εποχής. «Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο. Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ. Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη. Και το πήρα πολύ προσωπικά και πολύ βαριά», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια η Τζένιφερ Άνιστον. Όσον αφορά στη στάση που επέλεξε τελικά να κρατήσει, η ίδια παραδέχτηκε: «Είπα στον εαυτό μου “απλά σήκω όρθια και συνέχισε να περπατάς κορίτσι μου”».

Το 2005, η Τζένιφερ Άνιστον είχε δώσει στο «Vanity Fair» την πρώτη συνέντευξή της μετά τον χωρισμό. Σήμερα, παραδέχεται πως δεν την έχει διαβάσει ποτέ ξανά από τότε. «Θυμάμαι μόνο την εμπειρία της συνέντευξης, η οποία ήταν κάπως δυσάρεστη. Ήταν άλλωστε μια πολύ ευάλωτη περίοδος. Αλλά ναι, ήταν μια εμπειρία που αξίζει να μνημονευτεί», σχολίασε η ηθοποιός.

Τζένιφερ Άνιστον & Γκουίνεθ Πάλτροου vs Μπραντ Πιτ

Ποιος είπε ότι ένας άνδρας είναι ικανός να χωρίσει δύο γυναίκες; Ενίοτε ναι, αλλά στην περίπτωση της Τζένιφερ Άνιστον και της Γκουίνεθ Πάλτροου αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι δυο γυναίκες - που υπήρξαν κορίτσια του Μπραντ Πιτ - διατηρούν σήμερα πολύ καλές σχέσεις. Η Τζένιφερ Άνιστον κλήθηκε, λοιπόν, να απαντήσει στην πιο «άβολη» ερώτηση, που ίσως να έχει περάσει και από το δικό σου μυαλό. Αλήθεια, συζητούν ποτέ για τη σχέση τους με τον Μπραντ Πιτ; Η απάντηση είναι καταφατική.

«Φυσικά. Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε; Κορίτσια είμαστε» δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η ειρωνεία είναι ότι είχα πάει στο πάρτι αρραβώνων της Γκουίνεθ και του Μπραντ», συμπλήρωσε η Τζένιφερ Άνιστον, θέλοντας να επισημάνει πως ποτέ δεν γνωρίζεις πώς τα φέρνει η ζωή.

Η Τζένιφερ Άνιστον για την απώλεια του Μάθιου Πέρι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο «Vanity Fair», η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε στον θάνατο του αγαπημένου της φίλου και συμπρωταγωνιστή στα «Friends», Μάθιου Πέρι. Ο άτυχος ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης, προκαλώντας τεράστια θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Η Τζένιφερ Άνιστον εξομολογήθηκε πως πενθούσε για εκείνον πολύ πριν τον θάνατό του, αφού δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο για να τον βοηθήσουν.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε όταν μπορούσαμε. Αλλά σχεδόν ένιωθες ότι τον πενθούσαμε ήδη εδώ και καιρό, γιατί η μάχη του με αυτήν την ασθένεια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εκείνον. Όσο δύσκολο κι αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές του, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.



