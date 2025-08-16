Τζένιφερ Λόπεζ: Φωτογραφίζεται με μαύρο διχτυωτό φόρεμα και μιλάει για τον ρόλο της ως «γυναίκα αράχνη»

«Ονειρευόμουν να κάνω ένα μιούζικαλ εδώ και τόσα χρόνια»

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ασταμάτητη. Από την καλοκαιρινή περιοδεία της, Up All Night, τώρα προχώρησε σε μια συνέντευξη για το επερχόμενο μιούζικαλ-θρίλερ στο όποιο θα τη δούμε, το Kiss of the Spider Woman. Κι αν βασιστούμε στο τρέιλερ, έχουμε να περιμένουμε πολλά.

Μιλώντας στο «Out Magazine», η ίδια αποκάλυψε πως αυτή η ταινία «ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα». «Ονειρευόμουν να κάνω ένα μιούζικαλ εδώ και τόσα χρόνια. Είναι μια ταινία που μιλά για την αγάπη, την αποδοχή και την κοινότητα, ειδικά σε αυτή την εποχή και για μένα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι καλύτερο», σημείωσε.

Στην ταινία, η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Ίνγκριντ Λούνα, μια star του σινεμά, διάσημη για τον ρόλο της ως γυναίκα-αράχνη, η οποία σκοτώνει τους εραστές της με ένα φιλί. Το έργο διαδραματίζεται το 1981, την περίοδο της Δικτατορίας στην Αργεντινή, και ακολουθεί την ιστορία του Λουίς (τον υποδύεται ο Τονάτιουχ), ενός ομοφυλόφιλου κομμωτή που βρίσκεται στη φυλακή. Για να ξεφύγει από την καθημερινή φρίκη, φαντάζεται τον εαυτό του στις ταινίες της Λούνα. Κάποια στιγμή, στο κελί μεταφέρεται ο πολιτικός κρατούμενος Βαλεντίν (τον υποδύεται ο Ντιέγκο Λούνα) και οι δύο άντρες αναπτύσσουν μια στενή σχέση μέσα από τη μουσική και την τέχνη.

Για τη συνέντευξή της στο περιοδικό, η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του Τζον Ρούσο, με τρία εκπληκτικά σύνολα. Σε μία από τις φωτογραφίες, τη βλέπουμε να φοράει έναν μαύρο κορσέ, να κρατά στο χέρι της μαργαριτάρια και να κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Σε μία άλλη, φωτογραφίζεται με ένα μάξι φόρεμα με μακριά μανίκια, εφαρμοστό στο σώμα και ένα τελείωμα που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο. Το μαύρο διχτυωτό φόρεμα, συνδυάστηκε με ένα μαύρο κορμάκι. Η ίδια μοιράστηκε αυτές τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, έγραψε: «Το φιλί της γυναίκας αράχνης».



