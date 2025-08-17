Η Μπέλα Θορν έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της και το ανακοίνωσε δημόσια. Και όντως (;), κάποιοι την επέκριναν

Η Μπέλα Θορν μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Η Μπέλα Θορν έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της, Μαρκ Εμς, όπως γνωστοποίησε μέσα από ανάρτηση στο IG. Η ηθοποιός και content creator στο Onlyfans ετοίμασε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με μπαλόνια, λουλούδια και κεριά, γονάτισε και ζήτησε από τον αγαπημένο της να την παντρευτεί. Τότε, γονάτισε και εκείνος, απαντώντας συγκινημένος «ναι». Τόσο απλά, τόσο αβίαστα, τόσο όμορφα.

Σε μια εποχή που το να δεχτεί ένας άνδρας πρόταση από μια γυναίκα παραμένει ταμπού, σχολιάζεται, επικρίνεται και, πολλές φορές, γίνεται αντικείμενο χλευασμού, η Μπέλα Θορν απλώς ακολουθεί το συναίσθημά της, κάνοντας ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Μακριά από στερεοτυπικές και ξεθωριασμένες αντιλήψεις που - δυστυχώς - εξακολουθούν να υπάρχουν και το 2025 στην κοινωνία μας.

Η στιγμή που η Μπέλα Θορν κάνει πρόταση γάμου στον σύντροφό της

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Μπέλα Θορν σημείωσε πως ο Μαρκ Εμς της είχε κάνει πρόταση γάμου πριν από καιρό, συνεπώς ήθελε και εκείνη με τη σειρά της να κάνει το ίδιο. «Πριν από τρία χρόνια γνωριστήκαμε, ένα χρόνο αργότερα μου έκανε πρόταση γάμου, τώρα, ένα χρόνο μετά, το ίδιο έκανα και εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει - προς το παρόν - μισό εκατομμύριο likes και περίπου πέντε χιλιάδες σχόλια - εκ των οποίων πολλά προέρχονται από γυναίκες. Γυναίκες οι οποίες προτρέπουν άλλες γυναίκες να μην «κανονικοποιήσουν» αυτό το «μοντέλο», άλλες που αναρωτιούνται «γιατί του έκανε πρόταση γάμου, αφού είχε προηγηθεί η δίκη του» και άλλες που σχολιάζουν αρνητικά την απόφασή της.

Θέλουμε πρόοδο, θέλουμε ισότητα μεταξύ των φύλων, παλεύουμε να πατάξουμε τον φυλετικό ρατσισμό, τασσόμαστε κατά των πατριαρχικών απόψεων - τουλάχιστον στη θεωρία - αλλά όταν βλέπουμε μια τέτοια εικόνα, οι πρώτες εκφράσεις και οι πρώτες σκέψεις μιας μερίδας ανθρώπων είναι αρνητικές. Αντί να γκρεμίσουμε τα στερεότυπα και τα τείχη που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη, γινόμαστε ένα με την άβουλη μάζα, επικρίνοντας μια τόσο αγνή και γεμάτη αγάπη στιγμή.

Ναι, το 2025 οι γυναίκες κάνουν πρόταση γάμου στους συντρόφους τους και δεν υπάρχει τίποτα «περίεργο», «ξενικό» ή κατακριτέο σε αυτό. Είναι απλώς δείγμα αγάπης. Τι πιο όμορφο εφόσον είναι αμφίπλευρο.