Η Μπάρμπαρα Πάλβιν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την ενδομητρίωση και έστειλε ηχηρό μήνυμα στις γυναίκες

«Νόμιζα ότι αν είχα ενδομητρίωση θα το είχα καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά όπως αποδείχθηκε, η ενδομητρίωση δεν μπορεί να διαγνωστεί με γενικές εξετάσεις»

Σε χειρουργική επέμβαση για την ενδομητρίωση υποβλήθηκε η Μπάρμπαρα Πάλβιν, ενώ μοιράστηκε και μερικές στιγμές από το νοσοκομείο στο προσωπικό της προφίλ στο IG. Η ίδια, αποφάσισε να ενημερώσει τον κόσμο για την υγεία της, σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 17 Αυγούστου, όπου έγραψε: «Γεια σας παιδιά, έχει περάσει καιρός!», προτού προσθέσει ότι δημοσίευε αυτές τις φωτογραφίες με την ελπίδα ότι η εμπειρία της θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλες γυναίκες.

«Μερικά χρόνια τώρα αντιμετωπίζω δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν με την περίοδό μου. Κόπωση, έντονος πόνος, βαριά και ακανόνιστη ροή, άγρυπνες νύχτες στο πάτωμα του μπάνιου. Νόμιζα ότι έτσι ακριβώς λειτουργεί και για μένα», υποστήριξε. Ωστόσο, όπως είπε, κάποιος τη συμβούλεψε «να αναζητήσει έναν ειδικό στην ενδομητρίωση». Και το έκανε. «Κάνω εξετάσεις με τον γυναικολόγο μου κάθε χρόνο. Νόμιζα ότι αν είχα ενδομητρίωση θα το είχα καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά όπως αποδείχθηκε, η ενδομητρίωση δεν μπορεί να διαγνωστεί με γενικές εξετάσεις», έγραψε. Τελικά, ο ειδικός τη συμβούλεψε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την πάθησή της μέσα σε τρεις μήνες. Όπως είπε, «επιτέλους» βιώνει πιο ήρεμες περιόδους.

Η Πάλβιν ολοκλήρωσε την ανάρτησή της ενθαρρύνοντας άλλες γυναίκες να δουν έναν ειδικό εάν αντιμετωπίζουν παρόμοια συμπτώματα. Και πρόσθεσε: «Η χειρουργική επέμβαση με βοήθησε πολύ και είμαι ευγνώμων που το έκανα. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πολύ σημαντικές για την πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών και τώρα είμαι πιο προσεκτική με το σώμα μου ώστε να ενεργώ γρήγορα εάν χρειαστεί. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μου και τώρα είμαι έτοιμη να επιστρέψω στη δουλειά».

