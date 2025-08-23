Ο Πέδρο Πασκάλ αποκτά τη δική του εικονογραφημένη βιογραφία

Ένα νέο βιβλίο αφηγείται τη ζωή του Πέδρο Πασκάλ, καλύπτοντας την πορεία του από το Σαν Αντόνιο έως το Χόλιγουντ.

Ο Πέδρο Πασκάλ είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Με ρόλους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, από το “Game of Thrones” και το “Narcos” έως το “The Mandalorian” και το “The Last of Us”, ο ίδιος έχει κατακτήσει το κοινό με το ταλέντο και την ιδιαίτερη παρουσία του. Πλέον, η ζωή και η καριέρα του αποτυπώνονται σε μια νέα ανεπίσημη εικονογραφημένη βιογραφία με τίτλο “Hispanic Star: Pedro Pascal”.

Το βιβλίο, γραμμένο από την Κλάουντια Ρόμο Έντελμαν και την Κάρλα Αρένας Βαλεντί, με εικονογραφήσεις του Μαρσέλο Μπάεζ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Macmillan Publishers. Θα είναι διαθέσιμο σε σκληρό εξώφυλλο για 18,99 δολάρια, σε έκδοση για Kindle με 9,99 δολάρια, καθώς και σε χάρτινη έκδοση με 7,99 δολάρια.

Η βιογραφία αφηγείται την πορεία του Χιλιανού ηθοποιού από την παιδική του ηλικία στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όπου η οικογένειά του βρήκε καταφύγιο μετά τη δικτατορία του Πινοσέτ, μέχρι τα χρόνια του στο Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Εκεί, ο Πασκάλ καλλιέργησε την αγάπη του για την υποκριτική, μελετώντας κλασικά έργα και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια καριέρα που έμελλε να τον κάνει γνωστό όνομα παγκοσμίως.

getty images

Οι αναγνώστες θα ταξιδέψουν μέσα από πολύχρωμες εικόνες που αποτυπώνουν στιγμές της ζωής του, από τις πρώτες του εμπειρίες στον κινηματογράφο μέχρι την καθιέρωσή του σε διεθνείς παραγωγές. Με μια αφήγηση που συνδυάζει απλότητα και ζωντάνια, το βιβλίο αποτελεί έναν διασκεδαστικό και εμπνευστικό τρόπο για να γνωρίσει το κοινό καλύτερα τον αγαπημένο «μπαμπά του έθνους», όπως τον αποκαλούν συχνά οι θαυμαστές του.

getty images

Η σειρά Hispanic Star, στην οποία ανήκει το βιβλίο, παρουσιάζει εμβληματικές ισπανόφωνες και λατινοαμερικανικές προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην πολιτική, την τέχνη και την ψυχαγωγία. Ανάμεσά τους ο Μπαντ Μπάνι, η Σελένα Γκόμεζ, η Σέλια Κρους, η Σόνια Σοτομαγιόρ και ο Ρομπέρτο Κλεμέντε. Κάθε τίτλος είναι σχεδιασμένος ώστε να αποτελεί έναν προσιτό και διαδραστικό οδηγό για παιδιά και νέους, συνδυάζοντας παιχνιδιάρικες εικονογραφήσεις με ενημερωτικό αλλά ελαφρύ κείμενο.

Με τον Πέδρο Πασκάλ να βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του –ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη συμμετοχή του στην ταινία Fantastic Four: First Steps– η κυκλοφορία της βιογραφίας αυτής έρχεται την κατάλληλη στιγμή για τους θαυμαστές του. Είτε ως δώρο είτε ως συλλεκτικό ανάγνωσμα, το βιβλίο υπόσχεται να ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.