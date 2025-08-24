Ο Ορλάντο Μπλουμ «ψηφίζει» υπέρ της επιστροφής Ντεπ στους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Ο Ορλάντο Μπλουμ στηρίζει την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ και του αρχικού καστ στην έκτη ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής».

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του κινηματογραφικού φαινομένου «Πειρατές της Καραϊβικής» εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναμονή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο αν ο Τζόνι Ντεπ θα φορέσει ξανά το καπέλο του Τζακ Σπάροου. Ο Ορλάντο Μπλουμ, που ενσάρκωσε τον Γουίλ Τέρνερ στη δημοφιλή σειρά ταινιών, δήλωσε πρόσφατα πως θα ήθελε να δει το αρχικό καστ να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Μιλώντας στη Fan Expo Chicago, όπως μετέδωσε το Entertainment Weekly, ο Μπλουμ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το ενδεχόμενο επανένωσης με τον Ντεπ και την Κίρα Νάιτλι. «Προσωπικά θα ήθελα πολύ να τους δω όλους πίσω. Νομίζω ότι ο τρόπος για να κερδίσεις σε αυτό το θέμα είναι να επιστρέψουν όλοι. Αν μπορούν και αν θέλουν, θα ήταν ιδανικό», τόνισε ο ηθοποιός.

Ο Μπλουμ δεν έκρυψε τους προβληματισμούς του για το πώς μπορεί να προχωρήσει η Disney χωρίς τον Ντεπ. «Το θέμα είναι τι θα κάνει το σενάριο. Θα βάλουν μια γυναίκα πρωταγωνίστρια που να αντιγράφει τον Τζακ με κάποιον τρόπο; Δεν ξέρω», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία μιας νέας ταινίας εξαρτάται από τη σωστή ιστορία.

Οι πρώτες ταινίες «Πειρατές» – «Η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού» (2003), «Το σεντούκι του νεκρού» (2006) και «Στο τέλος του κόσμου» (2007) – αποτέλεσαν τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια στο παγκόσμιο box office. Ο Ντεπ συνέχισε μόνος σε δύο ακόμη ταινίες («On Stranger Tides» το 2011 και «Dead Men Tell No Tales» το 2017), με τους Μπλουμ και Νάιτλι να εμφανίζονται μόνο σε σύντομο καμέο.

Το 2020, το Variety είχε αποκαλύψει πως η Disney σχεδίαζε δύο ξεχωριστά πρότζεκτ: ένα reboot με πρωταγωνίστρια τη Μάργκοτ Ρόμπι και μια έκτη ταινία του αρχικού franchise. Η Ρόμπι δήλωσε το 2022 ότι η «περισσότερο γυναικεία» εκδοχή της δεν προχώρησε, αλλά ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ υποστήριξε πως οι δύο ιδέες μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο σεναριογράφος Τζεφ Νάθανσον, γνωστός από το «Dead Men Tell No Tales», έχει αναλάβει το σενάριο για την έκτη ταινία. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για το αν και πώς θα επιστρέψει ο Τζακ Σπάροου. Ο Μπρουκχάιμερ αποκάλυψε πρόσφατα στο Entertainment Weekly ότι έχει ήδη συζητήσει με τον Ντεπ για πιθανή επιστροφή, ξεκαθαρίζοντας πως όλα εξαρτώνται από το αν ο ηθοποιός θα βρει το σενάριο ικανοποιητικό.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ντεπ λόγω της δικαστικής διαμάχης με την Άμπερ Χερντ, φαίνεται πως η καριέρα του ανακάμπτει, καθώς αναμένεται να εμφανιστεί στην κωμωδία δράσης «Day Drinker» της Lionsgate μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ.

Το αν οι «Πειρατές της Καραϊβικής» θα ξανασμίξουν το αρχικό τους πλήρωμα, παραμένει ανοιχτό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι θαυμαστές διψούν για μια επανένωση που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο την ατμόσφαιρα και τη μαγεία που έκανε το franchise παγκόσμιο φαινόμενο.